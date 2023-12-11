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Birleşik Krallık'ta yeni katil: 'Frankeştayn' uyuşturucuları! Eroin'den bile 300 kat daha güçlü: Yetkililer teyakkuza geçti

11.12.2023 17:55 | Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık'ta süper güçlü olarak ifade edilen ve son altı ayda 54 kişiyi öldüren 'Frankeştayn' uyuşturucuları, adada hızla yayılım gösteriyor. Eroin'den 300 kat daha güçlü olduğu bilinen uyuşturucuların kullanımında sıklıkla ölümle sonuçlanan vakalar yaşanıyor. Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere'de bakanlar konuyla ilgili teyakkuza geçti. 'Frankeştayn' uyuşturucularını A sınıfı uyuşturucu kategorisine alma yolunda çabalar artırıldı.

Birleşik Krallık'ta yeni katil: 'Frankeştayn' uyuşturucuları! Eroin'den bile 300 kat daha güçlü: Yetkililer teyakkuza geçti

Birleşik Krallık'ta son dönemlerde popülaritesini artırmaya başlayan nitazen; eroin, kokain ve ekstazi gibi A sınıfı uyuşturucuların içerisine katılarak gücünü artıran bir madde. Kaçakçılar tarafından Çin'den İngiltere'ye sokulduğu ve buradan dağıtımı gerçekleştirildiği düşünülen nitazenler eroin gibi insan yapımı uyuşturucu kategorisinde yer alıyor.

MYNET | DIŞ HABER

eroin

'FRANKEŞTAYN' İSMİ VERİLDİ

En ağır uyuşturucu madde olan eroinden 300 kat daha etkili olduğu bilinen nitazenlere bu gücü sebebiyle 'Frankeştayn' adı verildi. Bu tarzda uyuşturucuların kullanımı sıklıkla ölümle sonuçlanan vakalar doğurmasıyla ün yaptı.

Nitazenler; eroin, kokain ve Xanax gibi internetten kolayca satın alınabilen anksiyete ilaçlarına da karıştırılabiliyor.

İlk olarak 2021 yılında 18 yaşındaki bir çocuğun aşırı doz nitazen kullanmasıyla ölümü sonrasında bu uyuşturucu türünün ilk haberi yapılmıştı. O tarihten bu zamana uyuşturucu Birleşik Krallık'ta popülaritesini git gide artırdı ve sokakların en yeni katiline dönüştü.

Kuzey İrlanda, Gallet ve İngiltere'nin Kuzeydoğusunda Bakanlar nitazenlerin, kokain, ekstazi ve eroin gibi A sınıfı uyuşturucu kategorisine eklenmesi konusunda çabalarını başlattı.

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ÖLÜMLER GİTGİDE ARTIYOR

Yaz aylarından itibaren narkotikle bağlantılı ölümlerde ani bir artış kaydedildi. İngiltere genelinde 45, İskoçya'da ise 9 kişinin öldüklerinde vücudunda nitazen çıktı.

Son iki ayda ise İngiltere'nin Birmingham şehrinde 16 kişi nitazenlere bağlı olarak hayatını kaybetti.

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"BİRKAÇ AYDA 4-5 KİŞİYİ KAYBETTİM"

Uyuşturucu hakkında BBC'ye konuşan Amy adında bir kadın, ilacın bu denli güçlü olduğunu "beklemediğini" söyledi ve ilacı ilk kez almayı eroin almaya benzetti.

"Bir battaniye gibiydi, bu yüzden bu kadar bağımlılık yarattı" dedi ve Birmingham'daki satıcıların, fentanil gibi yanlış bir şekilde nitazenlerle bağlanmış eroini sattıklarını ekledi.

Amy, "Son birkaç ayda dört ya da beş kişiyi kaybettim. Bunu durdurmalıyım," diye ekledi.

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AĞRI KESİCİ OLARAK GELİŞTİRİLMİŞTİ

Nitazenler ilk olarak 1950'lerde alternatif bir ağrı kesici olarak geliştirildi.

Ancak o kadar güçlü ve bağımlılık yapıcıydı ki tıbbi kullanım için hiçbir zaman onaylanmadı.

Toz, tablet ve sıvı formda mevcut olan nitazenler; enjekte edilebilir, yutulabilir veya burundan çekilebilir.

İlaçlar ağrının azalması, öfori, rahatlama ve uykululuk duygularını tetikler.

Ancak aynı zamanda terleme, kaşıntı ve mide bulantısına da yol açabilirler.

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ÇİN'DEN POSTA YOLUYLA İNGİLTEREYE GİRİYOR

Nitazenlerin Çin'deki yasadışı laboratuvarlarda üretildiğine ve genellikle Birleşik Krallık'a "postayla" girdiğine inanıyor.

Çoğu durumda, organize çeteler tarafından eroinle karıştırılarak sokakta satılan uyuşturucunun gücü artırılıyor.

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Galler İngiltere İskoçya uyuşturucu kokain eroin
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