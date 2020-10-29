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Birleşmiş Milletler: Senegal açıklarında tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu

29.10.2020 21:59 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 200 göçmen taşıyan bir teknenin Cumartesi günü Batı Afrika'daki Senegal açıklarında batması sonucunda en az 140 kişinin boğulduğunu doğruladı.

Birleşmiş Milletler: Senegal açıklarında tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 200 göçmen taşıyan bir teknenin Batı Afrika'daki Senegal açıklarında batması sonucunda en az 140 kişinin boğulduğunu doğruladı.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Cumartesi günü Mbour kentinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra teknede yangın çıktığını ve devrilip battığını söyledi.

Yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Göçmenlerin, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları üzerinden Avrupa kıtasına geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

2018'den beri bu güzergah üzerinden Avrupa'ya gitme çabalarının arttığı belirtiliyor.

BM, Cumartesi günü meydana gelen olayın bu yıl en fazla can kaybına neden olduğunu kaydetti.

IOM'in Senegal temsilcisi Bakary Doumbia, " Çaresiz gençlerden yararlanan insan kaçakçısı şebekelerin dağıtılması için hükümetler arasında, ortaklar ve uluslararası toplumda birlik olmaya çağırıyoruz" dedi.

İspanya hükümetine göre, bu yıl içinde Kanarya Adaları'na 11.000 göçmen geçiş yaptı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 2557 olmuştu.

BM, daha önce en yüksek rakamın 35.000 ile 2006'da kaydedildiğini belirtti.

IOM, 2020'de bugüne dek bu güzergahta en az 414 kişinin öldüğünü bildirdi. 2019'da ise toplam can kaybı 210 olmuştu.

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