Birlikte yaşadığı kadını öldürüp cansız bedenini 3 gün evde saklamıştı! 18 yıl hapis cezası

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Taslı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Taslı'nın aldatıldığını öğrenmesi üzerine işlediği eylemin haksız tahrik kapsamında kaldığını belirtti. Savcı, sanık Taslı'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

AVUKATA "BİRAZ EMPATİ KURMANI İSTİYORUM" DEMİŞ

Sanık avukatı da mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada "Haksız tahrik ile ilgili bölümlerine katılıyoruz. Sanık ile görüşmeye cezaevine gittiğimde 'Neden böyle bir hareket yaptın, neden çocuğunu alıp uzaklaşmadın' dediğimde, bana 'Sen böyle bir olayla karşılaşsan ne yaparsın. Biraz empati kurmanı istiyorum' diye cevap vermiştir. Sanık aldatma işini öğrendiği anda kendiliğinden böyle bir olayı işlemiştir. Haksız tahrik indiriminin en üst hadden yapılmasını istiyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

"SİZİN VİCDANINIZA HAVALE EDİYORUM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Taslı da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Eşimi aileme tercih etmiştim. Eşim ile birlikte olmak için İstanbul'a taşındım, evde temizliği ben yapıyordum. Yemek yapardım, kahvaltıyı hazırladım. Eşimi hiçbir şekilde üzmek istemedim. Ben sevgiyi seçtim, aşkı seçtim. Ben sadece sevdim. Kimse bunun aksini söyleyemez. Hiçbir zaman maço olmadım. Bu savunmalarımın da dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu.