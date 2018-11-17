Birlikte yürüdüğü Yörüklerin göç yollarını haritalandırıyor

SONER KILINÇ - Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun soluklu solo yürüyüşler gerçekleştiren Sadi Yalgın, Yörüklerin göç yollarını kayıt altına alıyor.

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığını da yürüten Yalgın, son 3 yılda aralarında Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası olan 868 kilometrelik Karya Yolu'nun da bulunduğu Frig, Likya ve St. Paul kültür rotalarını tek başına yürüdü.

Emekli matematik öğretmeni Yalgın, son dönemde Ege ve Akdeniz Yörüklerinin göç yolları ve bu kültüre ilişkin çalışmalara yöneldi.

Bu kapsamda Yörüklerin sonbahar ve ilkbahar göçüne eşlik eden Yalgın, günlerce yaya olarak süren yolculuk sırasında bu rotaları kayıt altına almaya başladı.

Sadi Yalgın, geçtiğimiz hafta da Karakeçili Yörükleri'nin Uşak'ın Banaz ilçesinden Denizli'ye gerçekleştirdiği 120 kilometrelik kış göçünde onlara eşlik etti.

Şu ana kadar Uşak, Denizli, Kütahya ve Antalya'da bulunan bazı göç yollarını yürüyen Yalgın, yürüyüşlerde Yörüklerin dünü ve bugününe ilişkin veriler topluyor.

Yalgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörüklerin göç yolunda hayvanlarıyla günlük ortalama 20 kilometre ilerlediğini söyledi.