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Birmingham'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Birmingham'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıların bağlantılı olduğu ve failin bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların terör eylemi değil, çete savaşları bağlantılı olabileceği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da olayın terör bağlantılı olduğunu gösterecek hiçbir bilgi bulunmadığını kaydetti.

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