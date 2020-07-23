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Birol Çetin kimdir? Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 07:50 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın 3 ay görevde kaldığı Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Birol Çetin atandı. Birol Çetin kimdir, mesleği nedir? İşte Birol Çetin'in biyografisi...

Birol Çetin kimdir? Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı!

Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın 3 ay görevde kaldığı Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Prof. Dr. Birol Çetin atandı. Birol Çetin kimdir, mesleği nedir? İşte Birol Çetin'in biyografisi...

Birol Çetin kimdir?

Ekonomi tarihçisi. 1965, Sivas doğumlu.

İlkokulu Sivas’ta, liseyi Tekirdağ’da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986),İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı.

Aynı bilim dalında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı.

Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı vardır.

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