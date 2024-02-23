HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 00:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bazı kamu kurum ve kuruşlara yeni atamalar yapıldı. Ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı Birol Güven ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Bazı kurum ve kuruluşlar için atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu getirildi.

BİROL GÜVEN'E YENİ GÖREV

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise birçok dizi ve sinema filmlerinin senaristliğini, yönetmenliği ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven atandı.

birol-güven

Diğer yandan Masak Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda yaralı varİspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim oldu! Çok sayıda yaralı var
Kurada deprem konutu çıkmıştı! Selçuk Mızraklı'nın paylaşımına AFAD'dan yanıtKurada deprem konutu çıkmıştı! Selçuk Mızraklı'nın paylaşımına AFAD'dan yanıt
Erdoğan Çanakkale türküsünü söylediErdoğan Çanakkale türküsünü söyledi
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Birol Güven
En Çok Okunan Haberler
Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil' savunması yaptı

Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil' savunması yaptı

Erbakan'dan canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar! AK Parti'yi desteklemek için ne istediler?

Erbakan'dan canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar! AK Parti'yi desteklemek için ne istediler?

Oğlunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın ardından aile dramı çıktı

Oğlunu öldürüp intihar etti! Korkunç olayın ardından aile dramı çıktı

'Devasa bir boşluk oluştu' NASA o keşfi dünyaya duyurdu

'Devasa bir boşluk oluştu' NASA o keşfi dünyaya duyurdu

Yılda sadece 2 kez gerçekleşiyor! Firavun'a güneş vurdu

Yılda sadece 2 kez gerçekleşiyor! Firavun'a güneş vurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.