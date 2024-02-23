Birol Güven, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

Bazı kurum ve kuruluşlar için atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu getirildi.

BİROL GÜVEN'E YENİ GÖREV

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise birçok dizi ve sinema filmlerinin senaristliğini, yönetmenliği ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven atandı.

Diğer yandan Masak Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.







