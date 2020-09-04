HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Birol Ünel kimdir: 'Aykırı kelimesinin vücut bulmuş hali' olarak anılan oyuncu hayatını kaybetti

Birol Ünel kimdir: 'Aykırı kelimesinin vücut bulmuş hali' olarak anılan oyuncu hayatını kaybetti

04.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Bir süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki sinema oyuncusu Birol Ünel yaşamını yitirdi.

Birol Ünel kimdir: 'Aykırı kelimesinin vücut bulmuş hali' olarak anılan oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel yaşamını yitirdi.

18 Ağustos tarihinde hastaneye yatırılan Ünel'in ölüm haberi Maxim-Gorki Tiyatrosu yönetmenlerinden Shermin Langhoff tarafından duyuruldu.

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz'da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerde rol alan Ünel, Almanya'da pek çok TV projesi, tiyatro oyunu ve filmde de yer aldı.

Yönetmen Fatih Akın, Ünel hakkında Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde uyu arkadaşım. Senin içindeki ışık beni her zaman çok etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/CEtcAfkKrgy/

Duvara Karşı filminden rol arkadaşı Meltem Cumbul ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Dünya çapında bir oyuncuyla çalışma gururunu bana insanlığıyla yaşattı Birol Ünel. Duvara Karşı, geçirdiğimiz o günlerden güzel ve unutulmayacak bir hatıra. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Sinema eleştirmeni Uğur Vardan ise Twitter'da Ünel için "'Aykırı' kelimesinin vücut bulmuş haliydi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." paylaşımını yaptı.

'Hayatımı organize etmem lazım'

Alman Bild gazetesi, Birol Ünel'in daha önce yaşadığı alkol problemi sebebiyle sokakta yaşadığına dair haberlere yer vermişti. Gazete, "Duvara Karşı" filminde Ünel'in canlandırdığı 'sarhoş, umutsuz adam' karakterinin gerçeğe dönüştüğünü yazmıştı.

Ünel, sokakta yatmasına ilişkin, "Bu bir zavallılık. Hayatımı yeniden organize etmem ve kendime yeni bir kulübe bulmam lazım" diye konuşmuştu.

Alkol sorunuyla ilgili olarak Bild gazetesine konuşan 53 yaşındaki oyuncu, "Artık alkolü biraz daha azalttım. Günde en fazla 4 ya da 5 bira içiyorum. Bir şekilde kendime geleceğim" dedi.

2004 yılında Berlin Film Festivali'nde Mario Adorf, Fatih Akın ve Sibel Kekilli ile birlikte.

Birol Ünel kimdir?

1961 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğan Ünel, 68 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı.

Hannover Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan aktör kariyerine Der Passagier filminde aldığı rolle başladı.

Berlin Tiyatrosu'nda da rol alan Ünel, 2000 yılında yönetmen Fatih Akın'ın Temmuz'da filmindeki rolüyle tanınmaya başladı.

Ardından ise yine Fatih Akın'ın yönetmeni olduğu Altın Ayı sahibi 2004 yapımı Duvara Karşı filminde Cahit karakterine can verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
NATO'dan açıklama: Teknik görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadıNATO'dan açıklama: Teknik görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı
Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
İngiltere’de genç çift, hırsız maymunların gazabına uğradı
Hırsız maymunlar iş başında!
Patlamadan 1 ay sonra Beyrut enkazından nabız sinyalleri!
Patlamadan 1 ay sonra Beyrut enkazından nabız sinyalleri!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!
Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!
NATO'dan açıklama: Teknik görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı
NATO'dan açıklama: Teknik görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı
Palau'dan ABD'ye 'üs kurun' daveti
Palau'dan ABD'ye 'üs kurun' daveti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.