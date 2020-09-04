Birol Ünel kimdir: 'Aykırı kelimesinin vücut bulmuş hali' olarak anılan oyuncu hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Birol Ünel yaşamını yitirdi.

18 Ağustos tarihinde hastaneye yatırılan Ünel'in ölüm haberi Maxim-Gorki Tiyatrosu yönetmenlerinden Shermin Langhoff tarafından duyuruldu.

Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz'da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerde rol alan Ünel, Almanya'da pek çok TV projesi, tiyatro oyunu ve filmde de yer aldı.

Yönetmen Fatih Akın, Ünel hakkında Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde uyu arkadaşım. Senin içindeki ışık beni her zaman çok etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/CEtcAfkKrgy/

Duvara Karşı filminden rol arkadaşı Meltem Cumbul ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Dünya çapında bir oyuncuyla çalışma gururunu bana insanlığıyla yaşattı Birol Ünel. Duvara Karşı, geçirdiğimiz o günlerden güzel ve unutulmayacak bir hatıra. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Sinema eleştirmeni Uğur Vardan ise Twitter'da Ünel için "'Aykırı' kelimesinin vücut bulmuş haliydi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." paylaşımını yaptı.