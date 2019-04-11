HABER

Bisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bu yıl ikinci kez kapılarını açtı.

Bisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin lira

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın gözdesi fiyatıyla otomobillerle yarışan 90 bin liralık hız bisikleti oldu.

Bisiklet meraklılarının merakla beklediği ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bugün ikinci kez kapılarını açtı. Açılış için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Avrupa Artistik Bisiklet Şampiyonu Viola Brand özel bir gösteri yaptı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katılıyor. Şirketlerin yeni ürünlerini ve modellerini sergileyeceği fuarda ayrıca Türkiye'de ilk defa görücüye çıkacak bisiklet ve elektrikli bisiklet modelleri de stantlarda yerini aldı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fuarda 500 liradan başlayarak her bütçeye uygun bisiklet bulunuyor. Ancak fiyatı arabalarla yarışan bisikletler de var. Fuarın en pahalı bisikleti 14 bin euroluk (yaklaşık 90 bin lira) fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Ürettikleri bisikletin fiyatının yüksek olmasının sebebiyle ilgili olarak TREK Genel Müdürü Sami Koen, "Üzerinde dünyada hiç bir markanın kullanmadığı vites sistemi bulunan 90 bin liralık bisiklet 6 kilo 800 gram olan bir hız bisikleti. Sele borusunda bir amortisör sistemi var. Yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Yani yolda 60-70 kilometre hıza çıktığınızda size mümkün olduğu kadar az vibrasyon veriyor" dedi.

EN SON MODELLER SERGİLENİYOR

Fuarın bisiklet dünyası için çok önemli olduğunu ifade eden Fuar koordinatörü Ömer Kafkas, "Dünyanın hemen hemen bütün büyük markalarının İstanbul'da boy gösterdiği harika bir fuar başladı. Fuar boyunca ziyaretçiler bu senenin en son modellerini burada görebilecekler. Bütün istedikleri ürünleri test edebilecekler ve bisiklet dünyası ile ilgili bütün yeniliklere burada şahit olacaklar" dedi.

Daha önce motor fuarının içinde yer alan bisikletin buradan ayrılarak kendi başına bir fuar oluşturduğunu anımsatan Kafkas, "Bisiklet, başlı başına çok büyük bir dünya. Çok sayıda markayı barındırıyor ve binlerce üründen oluşuyor. Bütün bunları başka bir fuarla entegre etmek mümkün olmuyordu. Dolayısıyla bisiklet dünyası kendi başına bir fuar oluşturdu. Bu fuar için çok özel içerikler üretti" ifadelerini kullandı.

50 BİN ZİYARETÇİ, 100'E YAKIN FİRMA

Fuara bu yıl katılımın geçtiğimiz seneden daha da fazla olacağını söyleyen Kafkas, "50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Dünyadan 100'e yakın firmayı burada ağırlıyoruz. Bu firmaların son model ürünlerini burada sergiliyoruz. Bisiklet dünyası ile ilgili inanılmaz gelişmeler ve ürünler var. Ziyaretçilerimizi harika bir fuar bekliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' 14 Nisan'a kadar gezilebilecek.

(FOTOĞRAF)

Bisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin liraBisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin liraBisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin liraBisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin lira

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Belediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldiBelediye başkanlığı görevini devralmaya deve ile geldi
Kuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyorKuzugöbeği mantarı kilosu 100 TL’den satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.