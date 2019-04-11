Bisiklet fuarının gözdesi: Fiyatı tam 90 bin lira

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Fuarın gözdesi fiyatıyla otomobillerle yarışan 90 bin liralık hız bisikleti oldu.

Bisiklet meraklılarının merakla beklediği ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmaları Fuarı' bugün ikinci kez kapılarını açtı. Açılış için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Avrupa Artistik Bisiklet Şampiyonu Viola Brand özel bir gösteri yaptı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katılıyor. Şirketlerin yeni ürünlerini ve modellerini sergileyeceği fuarda ayrıca Türkiye'de ilk defa görücüye çıkacak bisiklet ve elektrikli bisiklet modelleri de stantlarda yerini aldı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fuarda 500 liradan başlayarak her bütçeye uygun bisiklet bulunuyor. Ancak fiyatı arabalarla yarışan bisikletler de var. Fuarın en pahalı bisikleti 14 bin euroluk (yaklaşık 90 bin lira) fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Ürettikleri bisikletin fiyatının yüksek olmasının sebebiyle ilgili olarak TREK Genel Müdürü Sami Koen, "Üzerinde dünyada hiç bir markanın kullanmadığı vites sistemi bulunan 90 bin liralık bisiklet 6 kilo 800 gram olan bir hız bisikleti. Sele borusunda bir amortisör sistemi var. Yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Yani yolda 60-70 kilometre hıza çıktığınızda size mümkün olduğu kadar az vibrasyon veriyor" dedi.