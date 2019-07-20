HABER

Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)- İZMİR'de bisiklet tutkunları, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi.

Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)- İZMİR'de bisiklet tutkunları, trafikte bisikletlilerin de var olduğunu vurgulamak amacıyla 'Trafikte biz de varız' adlı etkinlik düzenledi.
Günlük hayatın her alanında; işte, okulda, alışverişte ulaşımını bisikletle yapan, çevresini koruyan ve doğa dostu bisikletseverlerden oluşan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) üyeleri, bisikletin bir araç olduğunu bu nedenle trafikte seyir hakları bulunduğunu hatırlatmak için basın açıklaması yaptı. Aliağa ENKA Spor Salonu Önünde bugün saat 11.00 sıralarında bir araya gelen onlarca bisikletli, daha yaşanır, temiz ve sağlıklı bir dünya için bisikletin yaşamın her alanında kullanılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Bisikletleriyle gelen BUGEP üyeleri 'Trafikte biz de varız', 'Doğayı koru bisiklet kullan', 'Bisiklette takıl, trafiğe takılma', 'Bisiklet kullan park yeri arama', 'Sağlık için pedalla' ve 'Doğayı koru, bisiklet kullan' yazılı pankart ve afişler taşıdı.
Topluluk adına basın açıklamasını okuyan BUGEP üyesi Başak Aydın, "Karayolları Trafik Kanunu'na göre 'bisiklet bir taşıttır' ve diğer araçlarla paylaşımlı olarak yolu kullanabilir. Bu sebeple yolun sağ kısmı bisikletlilerin yasal hakkıdır ve trafikte yer alırlar. Motorlu araç ve motosiklet sürücüleri, yayalar ve trafikteki diğer kullanıcıların farkındalığını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Bu sayede bisiklet bir taşıttır, ulaşım aracıdır ve trafikte yeri vardır vurgusunu artırmayı ve yaymayı amaçlıyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından topluluk, kıyı şeridinde kısa bir tur atıp etkinliği sonlandırdı.

FOTOĞRAFLI

Bisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliğiBisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliğiBisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliğiBisiklet kullanıcılarından 'Trafikte biz de varız' etkinliği

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
Kozalağın turşusunu kurduKozalağın turşusunu kurdu
Tekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisiTekirdağ’da piknik alanında çöp tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

"Rezil olmaktan korkmayın" diyen anne, öz babanın kızına yaptıklarını anlattı

"Rezil olmaktan korkmayın" deyip her şeyi anlattı

Son dakika: 600 bin TL ödülle aranan terörist Meryem Aksu etkisiz hale getirildi

600 bin TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü

Tunceli'de çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle yürüdüler

Kent merkezinde böyle yürüdüler! Amaçları ise...

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.