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Bisikletçilerden "Faytona hayır" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 22:37 | Son Güncelleme

KADIKÖY Adalar iskelesi önünde bir grup bisikletli adalarda fayton kullanılmasına tepkisini pedal çevirerek gösterdi.

Bisikletçilerden "Faytona hayır" eylemi

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY Adalar iskelesi önünde bir grup bisikletli adalarda fayton kullanılmasına tepkisini pedal çevirerek gösterdi.
Kadıköy Adalar iskelesi önünde saat 19:30 sıralarında toplanan bir grup bisikletli Adalar'da atların fayton olarak kullanılmasına tepki göstermek için pedal çevirdi. Bisikletli eylemcilerin sözcüsü Melike Özdemir yaptığı basın açıklamasında "Talebimiz; Türkiye'nin faytonculuk yapılan her yerinde 'daha az fayton' veya 'atlar için daha iyi yaşam koşulları' değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır! Atlara özgürce yaşam hakkının, yani her canlının doğuştan sahip olduğu en temel hakkın derhal geri verilmesidir. Bizim eşit ve özgürce yaşam hakkımız onlarınkinden üstün değildir! Atlı faytonların kaldırılması yetkisine sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve seçimden önce Hayvan Hakları Yaşama İzleme Delegasyonu'nun 'SÖZ VERİYORUM' metnine imza atarak metnin 15. Maddesinde 'Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü ulaşım araçları koyacağıma, kurtarılan atların etolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma söz veriyorum." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Atlara yapılan işkenceye ve adına 'kaza' denilen sistematik cinayete karşı, atlar ve yeryüzünün tüm bileşenleri için özgürlük arayışımıza ses verin! 'Faytondan in, bisiklete bin' sloganıyla bisiklet isyan zamanıdır" dedi.

Bir başka grup üyesi Sait Biliz de yapılan röportajda "İnsanlar empati kurmak istemiyorlar. Çalışan bir canlının yerine koymak istemiyorlar kendilerini ne yazık ki. Adalar kendi jeolojik durumu nedeniyle de parkurları zor virajları ve dik yokuşları olan aynı zamanda hunharca kullanılan bir faytona 5-6 kişinin binip onu tepelerde ve zor koşullarda çalıştırılmasını insanlar empatiyle görmek istemiyorlar. Oysa bunun daha modern yöntemleri var. En basiti golf araçları yani 100 yıldır elektrikli neredeyse. Elektrik motorlu bir araç çok rahat kamu kaynaklarıyla faytonculara tahsis ve temin edilebilir. Kredileri yapılandırılabilir. Bununla ilgili gerek hükümet gerekse Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi ve STK'lar, yerel gruplar insiyatif alıp taraf olup kalantör olup bu işi çözebiliriz. Bu iş bir fantezi değil, nostaljik bir eğlence değil artık. Bu gerçekten zulüm kokan bir iş. Adalar gibi her anlamda dokusu korunan bir bölgede sürekli bu tarz vahşi eylemlerin olması hayvanların ölmesi, insanların ve çocukların gözü önünde kötü koşullarda sürekli mağdur edilmeleri artık gerekli bir şey değil. Belki atları adaların bir dokusu olarak orada özgürleştirmek gerekiyor. Faytoncular içinde gerçekten onları mağdur etmeyecek bir sonuca, bir çözüme ulaşmak için tarafların oturup bir araya gelmesi gerekiyor. Aslında olay çok basit, sadece inatla sürdürüyoruz. Ben insanlığı duyarlı olmaya çağırıyorum, herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Gerçekten kendi yapmak istemediğimiz şeyleri başka canlılara yaptırmayalım. Bundan keyif almayalım, eğlenmeyelim bununla. Bu eğlence değil. Herkes kendi bedenini taşıyabilecekken neden başka bir canlıya kendi bedensel yada diğer yüklerimizi yüklemeye çalışıyoruz. Bunları bir düşünmek lazım" dedi. Adalar İskelesi'nden başlayan bisiklet turu olaysız bir şekilde Bostancı iskelesinde son buldu.
(FOTOĞRAFLI)

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