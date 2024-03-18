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  4. Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne sebep olmuştu: Temel Ünlü'nün cezası belli oldu! "Uslanmaz bir kişilik" detayı dikkat çekti

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne sebep olmuştu: Temel Ünlü'nün cezası belli oldu! "Uslanmaz bir kişilik" detayı dikkat çekti

18.03.2024 15:49
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İstanbul Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep olan ve alkollü olduğunu itiraf eden Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Ünlü'nün 'uslanmaz bir kişiliğe' sahip olduğunu değerlendirerek sanığın cezasına indirim uygulamadı.

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne sebep olmuştu: Temel Ünlü'nün cezası belli oldu! "Uslanmaz bir kişilik" detayı dikkat çekti

18 Temmuz 2023 tarihinde polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen ve alkollü olduğunu itiraf eden Temel Ünlü, 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarpmış ve ölümüne sebep olmuştu. 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis cezası verildi.

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"SİZİN AFFINIZA SIĞINIYORUM"

Sanık Temel Ünlü savunmasında, “Ben o gün uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim, savcılığa teslim olduğumda alkol tükettiğimi kabul ettim. İsteseydim onu da kabul etmezdim ve kan testinde çıkmazdı. Ancak ben doğruyu söyledim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum. Ölenin ailesine de baş sağlığı diliyorum” dedi.

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"USLANMAZ BİR KİŞİLİK" DETAYI

Mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can C.’nin kaza yerine kazayı üstlenmesi için gönderdiği, sanığın bu şekilde suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu, yine sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında takdiren indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü hakkında ‘Olası kastla ölüme neden olma’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ceza bisikletli bostancı hapis
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