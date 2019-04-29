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Bişkek'in kuruluş yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:26 | Son Güncelleme

Bişkek'in kuruluş yıl dönümü kutlandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın bir milyon nüfuslu Tanrı Dağları'nın eteğindeki başkenti Bişkek'in kuruluşunun 141. yıl dönümü düzenlenen konserle kutlandı.

Sovyetler Birliği döneminde "Frunze" adını taşıyan ve Kırgız halkın bağımsızlığına kavuştuğu 1991'de "Bişkek" olarak değiştirilen şehrin adı, Türkistan'dan Çin'e uzanan İpek Yolu üzerinde Kırgız kabilelerin öz topraklarına dönmesini sağlayan bir Kırgız kahramanına ait.

Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında iki gün boyunca çeşitli ilçelerde konserler, dans gösterileri, sergiler ve spor müsabakaları düzenlenirken, kutlamaların son gününde şehrin ana meydanı Ala-Too'da yerli ve yabancı ses sanatçıların katılımıyla düzenlenen konserde, Bişkek Belediyesi Senfoni Orkestrasının seslendirdiği klasik müziklerle devam etti.

Konsere, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, il meclis üyeleri, bürokratlar ve şehrin eski belediye başkanları katılarak birer konuşma yaptı.

Özbekistan'ın ünlü ses sanatçısı Faruh Zakirov ve Özbekistan doğumlu Rusya'nın ünlü ses sanatçılarından Sogdiana da sahne aldı.

Halkın ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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141 kuruluş yıldönümü Bişkek konser

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