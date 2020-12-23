Bitcoin 2021 yılında nasıl bir yol izleyecek?

Bitcoin 2021 tahminleri 3 farklı senaryoda ilerliyor. Her birisi kendi içinde kırılma noktalarına sahip. Kripto paraların hayatımıza çok sonradan girdiği düşünülürse aslında Bitcoin için fazlasıyla kırılgan bir yıl olacağı söylenebilir.

Bugüne kadar hiç kimse kripto paraların bu seviyeye kadar geleceğini tahmin etmedi. Bu durum Bitcoin gibi kripto paraları 24 bin dolar seviyelerine kadar getirdi. 2020 Mart ayında 4 bin dolar seviyelerine gerileyen Bitcoin, birdenbire 24 bin dolar düzeyine kadar çıktı. Ortaya çıkan sert yükseliş, 2021 yılında kafaların karışmasına neden olacak gibi görünüyor.

BİTCOİN İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Dünyanın en büyük kripto para birimi olarak bilinen Bitcoin, muhtemelen 3 farklı senaryo ile değişim yaşayacak.

1.2021 yılında da yükselişine devam edebilir

Bu senaryoya göre Bitcoin mevcut 24 bin dolar seviyesini de aşacak. Hatta bazıları işi abartıp 100 bin dolar olacak dese bile açıkçası pek inandırıcı değil. En olumlu senaryoda bile 40 bin dolar seviyelerinin maksimum olacağı tahmin ediliyor.

2.Pandemi ile birlikte 2021 yılında büyük düşüş gelecek

Bazıları pandeminin devam etmesi nedeniyle Bitcoin fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanacağını tahmin ediyor. En azından birkaç ay önceki 12 bin dolar seviyelerine çekilebilir. Pandeminin büyük ölçüde bitmesi halinde fiyatında yine bir düşüş yaşanabilir.

3.Bitcoin belirli bir değerde sabit kalacak

Belki de en zayıf senaryonun bu olduğu söylenebilir. Bitcoin ve diğer kripto paralar genellikle çok fazla hareketli olmasıyla biliniyor. 20 bin dolar gibi sabit değerler kripto paraların doğasına ters.

2020 Bit Artık için resmi fragman yayınlandı

