Bitcoin: Büyük yatırımcılar fırsatı kaçırma korkusuyla değeri 50 bin doları aşan kripto paranın rüzgarına kapılıyor

Bitcoin'in değerinin 50 bin doların üzerine çıkmasıyla yatırımcıların kripto paraya duyduğu iştah da yükseldi.

Daha önce bu dijital paraya şüpheyle yaklaşan JPMorgan gibi dev yatırım bankaları, Aralık ayından bu yana değerinin neredeyse iki katına çıkması üzerine bitcoine ilgi göstermeye başladı.

Kripto para alım-satım platformu olan Coinbase'in kâr marjı yüzde 20 civarında.

Bitcoin'in yavaş alım-satım hızına, fiyatının sürekli sert dalgalanmalar yaşamasına, saklamak ya da harcamak için güçlü olmayan bir para birimi olmasına aldırmayan yatırımcılar pandemi sırasında hayatlarını değiştirebilecekleri bir serveti daha çekici görüyor.

Elon Musk'ın kurduğu Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alırken varlıklı Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım fonu şirketleri de bitcoin tarafında saf tutuyor.

Bloomberg yazarı Lionel Laurent, Bitcoin'in nasıl büyük şirketler ve milyarderler için de kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüldüğünü kaleme aldı; Ancak bu konuda risklerin halen bulunduğuna dikkati çekti.