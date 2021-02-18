HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bitcoin: Büyük yatırımcılar fırsatı kaçırma korkusuyla değeri 50 bin doları aşan kripto paranın rüzgarına kapılıyor

Bitcoin: Büyük yatırımcılar fırsatı kaçırma korkusuyla değeri 50 bin doları aşan kripto paranın rüzgarına kapılıyor

18.02.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitcoin: Büyük yatırımcılar fırsatı kaçırma korkusuyla değeri 50 bin doları aşan kripto paranın rüzgarına kapılıyor

Bloomberg yazarı Lionel Laurent, bitcoinin nasıl büyük şirketler ve milyarderler için de kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüldüğünü kaleme aldı; Ancak bu konuda risklerin halen bulunduğuna dikkati çekti.

Bitcoin'in değerinin 50 bin doların üzerine çıkmasıyla yatırımcıların kripto paraya duyduğu iştah da yükseldi.

Daha önce bu dijital paraya şüpheyle yaklaşan JPMorgan gibi dev yatırım bankaları, Aralık ayından bu yana değerinin neredeyse iki katına çıkması üzerine bitcoine ilgi göstermeye başladı.

Kripto para alım-satım platformu olan Coinbase'in kâr marjı yüzde 20 civarında.

Bitcoin'in yavaş alım-satım hızına, fiyatının sürekli sert dalgalanmalar yaşamasına, saklamak ya da harcamak için güçlü olmayan bir para birimi olmasına aldırmayan yatırımcılar pandemi sırasında hayatlarını değiştirebilecekleri bir serveti daha çekici görüyor.

Elon Musk'ın kurduğu Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alırken varlıklı Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım fonu şirketleri de bitcoin tarafında saf tutuyor.

Bloomberg yazarı Lionel Laurent, Bitcoin'in nasıl büyük şirketler ve milyarderler için de kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak görüldüğünü kaleme aldı; Ancak bu konuda risklerin halen bulunduğuna dikkati çekti.

Laurent bu durumu psikolojide fırsatı kaçırma ya da kaybeme korkusu olarak nitelendirilen FOMO'ya (Fear of Missing Out) bağlıyor.

MasterCard ve New York Mellon Bankası gibi finansal kuruluşlar kripto para planları olduğunu aktarırken JP Morgan'ın eş başkanlarından Daniel Pinto da eninde sonunda bu akımın içine gireceklerini söyledi.

Laurent'e göre FOMO'ya direnmek ne kadar zor olsa da halka açık şirketlerin hissedarlara hesap vermesi gerektiği için bitcoin satın almaları Tesla'dan daha zor.

Bitcoin sık kullanılan bir değişim aracı da değil. 2019 ortasından 2020 ortasına kadar kripto para alım satımlarının sadece yüzde 1'i ticari işlemler niyetiyle yapıldı.

Tesla'nın stratejisi ancak bitcoin yükseldikçe işe yarayacaktır; başka şirketlerin ise finansallarını sağlam tutması gerek.

Barındırdığı riskler

Bankacılar için Bitcoin'i müşterileri için alıp satması her ne kadar meslek tanımlarına uysa da bu alanda da uyarı yapanlar var.

Insead Üniversitesi'nde bankacılık profesörü olan Jean Dermine, bitcoinin şu alanlarda riskli olduğunu vurguluyor:

  • Müşteri kimliğinin bilinmemesi ve dolandırıcılık gibi operasyonel riskleri içermesi
  • Düzenlenmemiş küresel bir varlık olması nedeniyle yasal risk
  • Geçmişteki davalar ve hükümet operasyonlarından yola çıkarak mevzuat riski

Bu yüzden Bitcoin alıp satmak mantıklı gelse de içerdiği riskler açısından pahalı bir yatırım haline geliyor.

İsviçre'de bankacılık açısından bu risk yüzde 800 olarak hesaplanmış.

Bu da bankaların neden bir adım geride durduğunu açıklıyor.

Bankalar Bitcoin'e dikkatli yaklaşsa da kripto para alanında daha stratejik adımlar atabilirler.

Geleceğin parasının ne olacağına henüz karar verilmedi; finansal sistemin sanıldığının aksine bu alanda atabileceği daha sağlam adımlar olabilir.

JPMorgan'ın JPM Coin'i ya da dijital euro gibi merkez bankalarının planlanan dijital para birimleri, kurumların da blok zincir teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Düzenleyici kurumların ise yeniliklere karşı sistemik riskleri gözardı etmeden dengeli bir tutum ile yaklaşması gerekiyor.

Kripto para birimlerine karşı düzenlemeler daha güçlü, müşteriler sürekli uyarılıyor; ancak eğer bitcoin küresel finansal sisteme iyice gömülecekse hükümet desteği olmayan bir varlık olarak çökerse ne olacağı sorusu halen cevap bekliyor.

Bitcoin her ne kadar şu an dayanılamaz bir yatırım aracı gibi görünse de kurumsal finans dünyasının şimdilik dikkatli davranması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Çin'de sinemaya giden 63 kişi zehirlendi!Çin'de sinemaya giden 63 kişi zehirlendi!
Video indir instagramVideo indir instagram

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Sosyal medyada tepki çeken kampanya

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Liseden mezun oldu! Pozu gündemde

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Hava kirliliği kısırlığa neden oluyor

Hava kirliliği kısırlığa neden oluyor

Marienburg kalesi hanedanı karıştırdı!

Marienburg kalesi hanedanı karıştırdı!

İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

Yine faaliyete geçti! Duman her yeri sardı

Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

"Perseverance" Mars’a iniyor

"Perseverance" Mars’a iniyor

Biden, Prens Selman’ın ipini çekti

Biden, Prens Selman’ın ipini çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.