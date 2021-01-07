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Bitcoin sert düşüş ile gündemde

07.01.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Bitcoin sert düşüş ile gündemde

Bitcoin fiyatında önemli bir düşüş yaşandı ve birçok analist konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bitcoin sert düşüş yaşamadan önce büyük bir tarih yazdı. Kripto paralar son dönemlerde çok büyük bir ilgi çekmeye başlamıştı. Özellikle Bitcoin dikkatleri en fazla üzerine toplamayı başaran kripto para birimi oldu. Elbette bu kadar yükselmesinin çok farklı nedenleri var.

Bu kadar yükselmesinin nedenlerinden ilki ABD ve Avrupa’da yapılan teşvikler. ABD doları bir süredir düşüş yaşıyordu. Bu durum hem paranın değerini kaybetmesine hem de enflasyon miktarının artmasına neden olmaya başlamıştı. Ancak birçok yatırımcı aldığı teşvikleri kripto paralara yatırdı.

Teşvikler 1 trilyon dolar rakamlarına ulaşınca yoğun bir şekilde Bitcoin alımı yapıldı. Böylece bu devasa kripto para biriminin fiyatı artırılmış oldu. Bundan sadece 4 ay kadar önce 10 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin böylelikle 34 bin doları seviyesini gördü.

BİR GECEDE SERT DÜŞÜŞ

Fakat Bitcoin bu sabah çok ani bir şekilde düşüş yaşadı. Şu anki fiyatı 28 bin dolar seviyelerine doğru çekiliyor. Elbette çok fazla yatırımcının olması fiyattaki sert düşüşü engelliyor. Ancak yine de yüzde 8'lik düşüşün bir gecede yaşanması moralleri bozdu.

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Bitcoin fiyatlarında meydana gelen aşağı doğru yönelim kafalarda soru işareti yarattı. Bazıları büyük yükselişin ve boğa sezonunun bittiğini bile söylüyor. Uzun vadede 20 bin dolar seviyelerine kadar çekileceğini ortaya atanlar da var.

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