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Bitcoin yükselişi bir türlü durdurulamıyor

14.11.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Bitcoin yükselişi bir türlü durdurulamıyor

Bütün kripto paralar içerisinde en büyüğü olarak bilinen Bitcoin, 17 bin dolar barajına yaklaştı. Bu sayede eski rekoruna doğru koşabilecek.

En son 2018 yılında çok sert yükseliş yakalamayı başaran Bitcoin, 17 bin dolar seviyesini geçmek için yeniden atağa kalktı. Özellikle ABD’de meydana gelen seçimler nedeniyle bu kripto para biriminin değerinin çok fazla yükseldiği söyleniyor. İşin aslına bakacak olursak bunun etkisi yüksek diyebiliriz.

Kripto paralar, son dönemlerde büyük şirketler tarafından da kabul görmeye başladı. Twitter gibi platformlar bile yüklü miktarda Bitcoin almaya çalışıyor.

Hatırlayacağınız üzere 2018 yılının ocak ayından Bitcoin 20 bin dolar seviyesini zorlamıştı. Ancak bunun hemen ardından hızlı bir düşüş yaşadı ve 6000 dolar civarına kadar geldi. Şimdi ise 16700 seviyelerine kadar geçti. Birçok analist 17 bin dolar seviyelerinin aşılabileceğini söylüyor.

Yaklaşık olarak aradan 1 yıl geçmesi ile doğru orantılı olarak Bitcoin, değerini iki katına çıkardı. Bu sayede 7 bin dolardan 14 bin dolara geldi. Ancak bu rakamın aşılması pek kolay olmadı. ABD seçimleri nedeniyle insanlar paralarını kripto borsalara yatırmaya başladı.

Birçok para birimi belirli bir süre sonra enflasyon yaratabiliyor. Ancak Bitcoin gibi kripto para birimleri, böyle bir enflasyona neden olmuyor. Ayrıca Paypal ve Twitter gibi şirketler, 50 milyon değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirerek desteğini de gösterdi. Tüm bu faktörler onun 16 bin dolar seviyesine kadar gelmesini sağladı.

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