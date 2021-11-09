Bitki çaylarının faydaları kadar zararları da var! Bunlara dikkat etmeseniz...

Bitki çayları denince akla ilk olarak ıhlamur, ada çayı, yeşil çay, kuşburnu çayı, zencefil çayı gibi çaylar gelebilir. Hastalıklarla savaşta her daim yanımızda olan bitki çaylarını içerken yanlış kullanımı ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğinden nelere dikkat ederek tüketmemiz gerektiğini bilmek gerekir. Konu hakkında bilgi veren Diyetisyen Elif Bilgin Baş, bitki çaylarını içerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

EN ÇOK TÜKETİLEN BİTKİ ÇAYLARININ FAYDALARI

Yeşil çay: Hücre oluşumunda etkili olan yeşil çay iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca baş ağrısı, vücut ağrıları, hazımsızlık, depresyon, immun sistem destekleyicisi, toksinleri uzaklaştırıcı etkisi vardır. Yapılan çalışmalarda güçlü antioksidan içeriği sayesinde, düzenli tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Kuşburnu çayı: Doğal C vitamini içeren en değerli kaynaktır. Konstipasyon (kabızlık) sorununun çözümüne yardımcı olur. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlara ek olarak kuşburnunun böbreküstü bezlerini olumlu etkileyerek önemli hormonların üretimine destek sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır

Ihlamur: Sinir sistemini güçlendirici, kramp çözücü,terletici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kanın hiperkoagülasyonunu ve hiperviskositesini artırıcı etkiye sahiptir.

Ada çayı: Kan dolaşımını hızlandırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ve astıma karşı etkili bir bikti çayıdır. Ayrıca regl düzensizliği yaşayan kişilerin kanamalarının daha düzenli periyotlarda olmasına destek olur.

Zencefil çayı: Termogenejik etkiyi artırarak yağ yakımı artırma, şekeri düzenleyici etkisi, gaz giderici olması, bulantıyı azaltması , uzun süre tokluk sağlaması ile bağışıklık sistemini destekleyicidir.

BİTKİ ÇAYLARINI İÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?