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Bitki çaylarının faydaları kadar zararları da var! Bunlara dikkat etmeseniz...

09.11.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları sayısız faydası ile özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketimi artan içecekler arasındadır. Besin değerleri sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olarak hastalıklara karşı kalkan olan bitki çayları hemen herkesin vazgeçilmezidir. Ancak yanlış tüketildiği takdirde faydadan çok zarara neden olabilir. Bu nedenle bitki çayları içerken bazı öneriler doğrultusunda hareket etmek gerekir.

Bitki çaylarının faydaları kadar zararları da var! Bunlara dikkat etmeseniz...

Bitki çayları denince akla ilk olarak ıhlamur, ada çayı, yeşil çay, kuşburnu çayı, zencefil çayı gibi çaylar gelebilir. Hastalıklarla savaşta her daim yanımızda olan bitki çaylarını içerken yanlış kullanımı ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğinden nelere dikkat ederek tüketmemiz gerektiğini bilmek gerekir. Konu hakkında bilgi veren Diyetisyen Elif Bilgin Baş, bitki çaylarını içerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

EN ÇOK TÜKETİLEN BİTKİ ÇAYLARININ FAYDALARI

Yeşil çay: Hücre oluşumunda etkili olan yeşil çay iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca baş ağrısı, vücut ağrıları, hazımsızlık, depresyon, immun sistem destekleyicisi, toksinleri uzaklaştırıcı etkisi vardır. Yapılan çalışmalarda güçlü antioksidan içeriği sayesinde, düzenli tüketiminin kansere karşı koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Kuşburnu çayı: Doğal C vitamini içeren en değerli kaynaktır. Konstipasyon (kabızlık) sorununun çözümüne yardımcı olur. Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunlara ek olarak kuşburnunun böbreküstü bezlerini olumlu etkileyerek önemli hormonların üretimine destek sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır

Ihlamur: Sinir sistemini güçlendirici, kramp çözücü,terletici, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini güçlendirici, kanın hiperkoagülasyonunu ve hiperviskositesini artırıcı etkiye sahiptir.

Ada çayı: Kan dolaşımını hızlandırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ve astıma karşı etkili bir bikti çayıdır. Ayrıca regl düzensizliği yaşayan kişilerin kanamalarının daha düzenli periyotlarda olmasına destek olur.

Zencefil çayı: Termogenejik etkiyi artırarak yağ yakımı artırma, şekeri düzenleyici etkisi, gaz giderici olması, bulantıyı azaltması , uzun süre tokluk sağlaması ile bağışıklık sistemini destekleyicidir.

BİTKİ ÇAYLARINI İÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

  • Kontrolsüz olarak tüketilen bitki çayları karaciğer enzimlerinde yükselmeye sebep olur.
  • Bitki çaylarının faydaları doz aşımı ile tersine dönebilir.
  • Günde 3 fincandan fazla içilmemesi gerekir.
  • Gebe ve emziren kişilerin siyah çay, ıhlamur ve rezene dışında çayları tüketmemesi gerekir.
  • Kanser tedavi sürecinde olan hastaların ilaç etkileşimini önlemek adına bitki çaylarından uzak durması gerekir.
  • Bitki çayları kurutulmuş bitkilerden yapıldığı için saklama koşulları önemlidir. Karanlık ışık görmeyen, mümkünse kaplar içinde saklanmalıdır.
  • İçeriğindeki etkili bileşiklerin bozulamaması için kaynatılmaması gerekir. Kaynamış suda 3 dakika demlenmesi ve içilmesi en uygun yöntemdir.
  • Kronik hastalığı olan kişilerin uzmana danışmadan bitki çayları içmemesi gerekir.
  • Bitki çayları sıvı alımını destekler ancak içmemiz gereken suyun yerini tutmaz. Vücuttan ödemin atılmasını destekledikleri için bitki çayı içerken su tüketimimizi de arttırmak gerekir.
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