Bitkisel yağlardan gelen güzellik! Kullandıkça farka inanmayacaksınız

Kokuların kişiler üzerinde etkili olduğu bilimsel olarak ıspatlanmıştır. Alışveriş merkezindeki kokular hızlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi için bizi yönlendirirken, restoranlardaki kokular ise iştahımızı açarak bize olumlu duygular hissettirir.

Stres seviyesinin azalması için doğaya yakın olmak gerekse de özellikle şehir hayatında bu durum çok mümkün olmuyor. Ancak uçucu yağlar ile stres seviyenizi azaltıp kendinizi daha dingin ve mutlu hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey; sakin bir müzik açarak güzel kokulara kendinizi teslim etmek...

LAVANTA YAĞI

Mor rengiyle dinginlik veren lavanta yağı her evde mutlaka bulunmalıdır. Uyumadan önce yatağınıza birkaç damla lavanta yağı damlatın ve düşüncelerinizi özgür bırakarak anın keyfine varın. Kısa sürede rahatlıkla uykuya dalacaksınız ve mükemmel bir uyku deneyimi yaşayacaksınız. Ayrıca lavanta yağının sinek gibi haşeratları uzaklaştırıcı etkisi de vardır.

LİMON YAĞI

Evlerimizden eksik etmediğimiz limon, uçucu yağ etkisiyle bizlere huzur veriyor. Yenilik ve canlılık vererek motivasyon yükselten limon yağını çalışma odanızda da bulundurarak odanızın havasını temizleyebilirisiniz. Yarım su bardağı suya birkaç damla limon yağı damlatmanız rahatlamanız için yeterli olacaktır.

BERGAMOT YAĞI

Bergamot bitkisi antibakteriyel özellikte olmasının yanı sıra rahatlatıcı özelliğiyle de bilinir. Yoğun geçen bir günün sonrasında bergamot yağını su ile inceltip buhurdanlığınıza koyarak enerjinizi yükseltebilirsiniz.

PAPATYA YAĞI

Papatya çayının sakinleştici etkisi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yağından da aynı etkiyi alabilirsiniz. Banyonuzda veya dinlenme odanızda su ile seyreltilmiş papatya yağı size dingin bir ruh hali sunacaktır.

NANE YAĞI

Nane yağı; sinüzit açma, baş ağrısı azaltma ve mide bulantısını yok etme özelliğine sahiptir. Stresli zamanlarda veya migren ataklarınızda nane yağından destek alıp, gününüzü güzelleştirebilirsiniz.



