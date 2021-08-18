KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bitkisel yağlardan gelen güzellik! Kullandıkça farka inanmayacaksınız

Bitkisel yağlardan gelen güzellik! Kullandıkça farka inanmayacaksınız

18.08.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın yoğun temposu içinde stres yaşamamak imkansızdır. Gündelik streslerden uzaklaşmak isteyenler spa veya masaj merkezlerine yöneliyor. Kendi evinin rahatlığında rahatlamak isteyenlere ise sakinleştirici özellikteki uçucu yağlar çözüm oluyor.

Bitkisel yağlardan gelen güzellik! Kullandıkça farka inanmayacaksınız

Kokuların kişiler üzerinde etkili olduğu bilimsel olarak ıspatlanmıştır. Alışveriş merkezindeki kokular hızlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi için bizi yönlendirirken, restoranlardaki kokular ise iştahımızı açarak bize olumlu duygular hissettirir.
Stres seviyesinin azalması için doğaya yakın olmak gerekse de özellikle şehir hayatında bu durum çok mümkün olmuyor. Ancak uçucu yağlar ile stres seviyenizi azaltıp kendinizi daha dingin ve mutlu hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey; sakin bir müzik açarak güzel kokulara kendinizi teslim etmek...

LAVANTA YAĞI

lavanta

Mor rengiyle dinginlik veren lavanta yağı her evde mutlaka bulunmalıdır. Uyumadan önce yatağınıza birkaç damla lavanta yağı damlatın ve düşüncelerinizi özgür bırakarak anın keyfine varın. Kısa sürede rahatlıkla uykuya dalacaksınız ve mükemmel bir uyku deneyimi yaşayacaksınız. Ayrıca lavanta yağının sinek gibi haşeratları uzaklaştırıcı etkisi de vardır.

LİMON YAĞI

limon

Evlerimizden eksik etmediğimiz limon, uçucu yağ etkisiyle bizlere huzur veriyor. Yenilik ve canlılık vererek motivasyon yükselten limon yağını çalışma odanızda da bulundurarak odanızın havasını temizleyebilirisiniz. Yarım su bardağı suya birkaç damla limon yağı damlatmanız rahatlamanız için yeterli olacaktır.

BERGAMOT YAĞI

bergamot

Bergamot bitkisi antibakteriyel özellikte olmasının yanı sıra rahatlatıcı özelliğiyle de bilinir. Yoğun geçen bir günün sonrasında bergamot yağını su ile inceltip buhurdanlığınıza koyarak enerjinizi yükseltebilirsiniz.

PAPATYA YAĞI

papatya

Papatya çayının sakinleştici etkisi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yağından da aynı etkiyi alabilirsiniz. Banyonuzda veya dinlenme odanızda su ile seyreltilmiş papatya yağı size dingin bir ruh hali sunacaktır.

NANE YAĞI

nane

Nane yağı; sinüzit açma, baş ağrısı azaltma ve mide bulantısını yok etme özelliğine sahiptir. Stresli zamanlarda veya migren ataklarınızda nane yağından destek alıp, gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

Güneş yanıkları nasıl geçer?Güneş yanıkları nasıl geçer?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlişkiden soğutan hareketler! Bunları yaparsanız kaçınılmaz son sizleri bekliyorİlişkiden soğutan hareketler! Bunları yaparsanız kaçınılmaz son sizleri bekliyor
PARTNERÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştıÜstsüz fotoğrafları olay yarattı! Yeniden paylaştı
Bu kadar kolaymış! Ömrünü uzatıyorBu kadar kolaymış! Ömrünü uzatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Aslan burcundaki Yeni Ay, tüm burçları etkileyecek!

Aslan burcundaki Yeni Ay, tüm burçları etkileyecek!

Bugün netleşmesini arzuladığınız durumlar olabilir

Bugün netleşmesini arzuladığınız durumlar olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.