KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Güneş yanıkları nasıl geçer?

Güneş yanıkları nasıl geçer?

11.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yıl boyunca tatil için beklediniz ve sonunda o çok hayal ettiğiniz denize karşı şezlonga uzandınız... Güneş teninizi ısıtırken uyuyakaldınız... Buraya kadar her şey güzel, peki uyandığınızda yaşadığınız güneş yanığı acısı için bir çözümünüz var mı?

Güneş yanıkları nasıl geçer?

Bazen tüm önlemleri alsanız bile güneş ışınlarına fazla mağruz kalıp teninizin orantısız yanmasına neden olabilirsiniz. Güneş yanığı acısı hem tatilinizi hem de tatilinizden sonraki günlerde problem olabilir. Sürekli gerilen ve ince ince sızlayan teniniz günlük planlarınızı aksatabilir ve yaşam kalitenizi düşürebilir.
Zamanı geri alıp yanık oluşumunu engelleyemeyiz ancak acıyı hafifletecek önerilerimizi sizinle paylaşabiliriz.

SUYUN FERAHLATICI ETKİSİNDEN DESTEK ALIN

Su her zaman şifa olur, güneş yanığı için ilk çözüm duş almaktır. Su ısısını soğuğa yakın ayarlayarak duş alabilirsiniz. Suyun tazyikli olmamasına dikkat edin.

ALOEVERA YATIŞTIRIR

Evlerimizden eksik etmediğimiz aloevera bitkisi yanıkları yatıştırıcı etkiye sahiptir. Aloevera yaprağını kökün 1 cm yukarısından kesin ve yaprağı boy tarafından ikiye bölerek içindeki jeli bir kaba alın. Jeli yanık olan bölgelere sürerek acının azalmasını sağlayabilirsiniz.

AFTER SUN ÜRÜN KULLANIN

Güneş sonrası ürünleri ferahlatıcı etkiye sahiptir. İçeriğindeki vitaminler ve bitki özleri yanık bölgenizin hızla iyileşmesine olanak sağlar.
Plaj çantanızda taşıyacağınız sprey formdaki after sun ürünler ile yanıklarınıza hızlı bir şekilde müdahale edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI MUCİZESİNDEN YARARLANIN

Zeytinyağı hızlı bronzluk sağlamasının yanı sıra cildi sakinleştirici özelliğe sahiptir. Güneş yanığı olan bölgeye bir miktar doğal zeytinyağı sürerek cildin nemli kalmasını sağlayabilir, acının etkisini ortadan kaldırabilirsiniz.

SALATALIK MASKESİ FERAHLATIR

Kozmetikte birçok alanda kullanılan salatalık güneş yanıkları için de çözüm olabilecek etkidedir. Büyük boy salatalığı rendeleyip suyunu sıkın. Posasını yanık olan bölgelere koyarak bir süre teninizde bekletin. Yanık acınızın dindiğini, deriniizn hızlıca toparladığını göreceksiniz.

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT!

  • Güneş ışınlarının en çok etkili olduğu saatler öğle saatleridir, bu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.
  • Mutlaka güneş koruyucu kremler kullanın, özellikle 2 saatte bir kremini yenilemeyi unutmayın.
  • Bol su içerek sıvı kaybını dengeleyebilirsiniz. Gün içinde en az 2.5 litre su içmeye özen gösterin.
  • Şapka takmak, güneşe karşı şemsiye kullanmak alabileceğiniz en pratik önlemlerin başında geliyor, mutlaka büyük bir şapka kullanın.
  • Cilt lekeleri, çiller güneşin etklisiyle artar, bu durumu yaşamamak için dermatoloğun önerdiği güneş karşıtı ürünlerden destek alın.
Tırnaktaki sararmanın geçmesi için neler yapılabilir?Tırnaktaki sararmanın geçmesi için neler yapılabilir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genital bölge çevresindeki batık sorunu için ne yapılabilir?Genital bölge çevresindeki batık sorunu için ne yapılabilir?
Önemli hamle! Hesaplar kapatılıyorÖnemli hamle! Hesaplar kapatılıyor
Fenomen olmanın altın kuralları! Bu kadar basitFenomen olmanın altın kuralları! Bu kadar basit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

Seksi mayolu paylaşım! 'Tako'dan dikkat çeken yorum

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine çifte ceza!

RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine çifte ceza!

MİT dizisi Teşkilat'ın hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu paylaştı

MİT dizisi Teşkilat'ın hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu paylaştı

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Dalgınlık ve unutkanlık yaşayabilirsiniz

Kadınlar moda ürünlerindeki bu fırsatları kaçırmak istemeyecek!

Kadınlar moda ürünlerindeki bu fırsatları kaçırmak istemeyecek!

Erkek modasında bu kaliteye bu fiyat! İnanamayacaksınız…

Erkek modasında bu kaliteye bu fiyat! İnanamayacaksınız…

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte günlük burç yorumları

İşte günlük burç yorumları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bugün ani gelişmeler yüzünüzü güldürebilir!

Bugün ani gelişmeler yüzünüzü güldürebilir!

Bu mayo ve bikinilerle her yer alev alev...

Bu mayo ve bikinilerle her yer alev alev...

Dikkat! Planlarımızda değişiklikler olabilir

Dikkat! Planlarımızda değişiklikler olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.