Güneş yanıkları nasıl geçer?

Bazen tüm önlemleri alsanız bile güneş ışınlarına fazla mağruz kalıp teninizin orantısız yanmasına neden olabilirsiniz. Güneş yanığı acısı hem tatilinizi hem de tatilinizden sonraki günlerde problem olabilir. Sürekli gerilen ve ince ince sızlayan teniniz günlük planlarınızı aksatabilir ve yaşam kalitenizi düşürebilir.
Zamanı geri alıp yanık oluşumunu engelleyemeyiz ancak acıyı hafifletecek önerilerimizi sizinle paylaşabiliriz.
Su her zaman şifa olur, güneş yanığı için ilk çözüm duş almaktır. Su ısısını soğuğa yakın ayarlayarak duş alabilirsiniz. Suyun tazyikli olmamasına dikkat edin.
Evlerimizden eksik etmediğimiz aloevera bitkisi yanıkları yatıştırıcı etkiye sahiptir. Aloevera yaprağını kökün 1 cm yukarısından kesin ve yaprağı boy tarafından ikiye bölerek içindeki jeli bir kaba alın. Jeli yanık olan bölgelere sürerek acının azalmasını sağlayabilirsiniz.
Güneş sonrası ürünleri ferahlatıcı etkiye sahiptir. İçeriğindeki vitaminler ve bitki özleri yanık bölgenizin hızla iyileşmesine olanak sağlar.
Plaj çantanızda taşıyacağınız sprey formdaki after sun ürünler ile yanıklarınıza hızlı bir şekilde müdahale edebilirsiniz.
Zeytinyağı hızlı bronzluk sağlamasının yanı sıra cildi sakinleştirici özelliğe sahiptir. Güneş yanığı olan bölgeye bir miktar doğal zeytinyağı sürerek cildin nemli kalmasını sağlayabilir, acının etkisini ortadan kaldırabilirsiniz.
Kozmetikte birçok alanda kullanılan salatalık güneş yanıkları için de çözüm olabilecek etkidedir. Büyük boy salatalığı rendeleyip suyunu sıkın. Posasını yanık olan bölgelere koyarak bir süre teninizde bekletin. Yanık acınızın dindiğini, deriniizn hızlıca toparladığını göreceksiniz.
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