Güneş yanıkları nasıl geçer?

Bazen tüm önlemleri alsanız bile güneş ışınlarına fazla mağruz kalıp teninizin orantısız yanmasına neden olabilirsiniz. Güneş yanığı acısı hem tatilinizi hem de tatilinizden sonraki günlerde problem olabilir. Sürekli gerilen ve ince ince sızlayan teniniz günlük planlarınızı aksatabilir ve yaşam kalitenizi düşürebilir.

Zamanı geri alıp yanık oluşumunu engelleyemeyiz ancak acıyı hafifletecek önerilerimizi sizinle paylaşabiliriz.

SUYUN FERAHLATICI ETKİSİNDEN DESTEK ALIN

Su her zaman şifa olur, güneş yanığı için ilk çözüm duş almaktır. Su ısısını soğuğa yakın ayarlayarak duş alabilirsiniz. Suyun tazyikli olmamasına dikkat edin.

ALOEVERA YATIŞTIRIR

Evlerimizden eksik etmediğimiz aloevera bitkisi yanıkları yatıştırıcı etkiye sahiptir. Aloevera yaprağını kökün 1 cm yukarısından kesin ve yaprağı boy tarafından ikiye bölerek içindeki jeli bir kaba alın. Jeli yanık olan bölgelere sürerek acının azalmasını sağlayabilirsiniz.

AFTER SUN ÜRÜN KULLANIN

Güneş sonrası ürünleri ferahlatıcı etkiye sahiptir. İçeriğindeki vitaminler ve bitki özleri yanık bölgenizin hızla iyileşmesine olanak sağlar.

Plaj çantanızda taşıyacağınız sprey formdaki after sun ürünler ile yanıklarınıza hızlı bir şekilde müdahale edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI MUCİZESİNDEN YARARLANIN

Zeytinyağı hızlı bronzluk sağlamasının yanı sıra cildi sakinleştirici özelliğe sahiptir. Güneş yanığı olan bölgeye bir miktar doğal zeytinyağı sürerek cildin nemli kalmasını sağlayabilir, acının etkisini ortadan kaldırabilirsiniz.

SALATALIK MASKESİ FERAHLATIR

Kozmetikte birçok alanda kullanılan salatalık güneş yanıkları için de çözüm olabilecek etkidedir. Büyük boy salatalığı rendeleyip suyunu sıkın. Posasını yanık olan bölgelere koyarak bir süre teninizde bekletin. Yanık acınızın dindiğini, deriniizn hızlıca toparladığını göreceksiniz.

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Güneş ışınlarının en çok etkili olduğu saatler öğle saatleridir, bu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Mutlaka güneş koruyucu kremler kullanın, özellikle 2 saatte bir kremini yenilemeyi unutmayın.

Bol su içerek sıvı kaybını dengeleyebilirsiniz. Gün içinde en az 2.5 litre su içmeye özen gösterin.

Şapka takmak, güneşe karşı şemsiye kullanmak alabileceğiniz en pratik önlemlerin başında geliyor, mutlaka büyük bir şapka kullanın.

Cilt lekeleri, çiller güneşin etklisiyle artar, bu durumu yaşamamak için dermatoloğun önerdiği güneş karşıtı ürünlerden destek alın.



