Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonuna 15 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden, 15'i tutuklandı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 25 Haziran'da Güroymak ve Tatvan ilçeleri ile Van, Diyarbakır, Malatya ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ile sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 18 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

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