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Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı

20.07.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan'ın Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 20 Temmuz saat 22.00 ile 22 Temmuz saat 23.45 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (AA)

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