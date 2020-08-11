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Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 21:11 | Son Güncelleme

Bitlis’te terör örgütü mensuplarının yakalanması için bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yukarıbalcılar, Aşağıbalcılar, Üçevler, Başmaklı, Ilıcak, Oğulcak, Çeltikli, Kalupat, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yanönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş. Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Aşağıölek, Yukarıölek, Akçalı, İçgeçit, Doğruyol, Dereağzı, Çadırlı, Yolcular, Aşağıyuvacık, Yuvacık, Kavakdibi köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 19.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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