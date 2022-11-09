Bitlis'te köpeğin ısırdığı çocuk kuduz olmuştu... "Yüksek ihtimalle çocuk ölecek" dedi, sözleri tepki çekti: Dava...

Geçtiğimiz hafta Bitlis'te 2 çocuk, sokak köpekleri tarafından ısırıldı ve Ankara'ya sevk edilen çocuklardan birine kuduz teşhisi konuldu. Yaşanan üzücü olayın ardından kuduz olan çocuğun durumunun kritik olduğu açıklanırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

Zaman zaman Türkiye'nin çeşitli illerinde bu tarz olaylar yaşanırken sosyal medyaya yansıyan bir konuşma tepki çekti. Twitter'da, hayvan dernekleri tarafından açılan sohbet odasında 'doktor' olarak katılan bir kişi, açıklamalarıyla gündem oldu.

"ANNE BABAYA DAVA AÇILMALI"

Bitlis'te kuduz olan çocukla ilgili açıklama yapan konuşmacı, anne babaya dava açılması gerektiğini söyledi.

Olayda çocukların da sorumlu olduğunu söyleyen katılımcı, "Çok yüksek ihtimalle çocuklar ölecekler. Ne oldu? Köpek yüzünden öldü. Ben yönetimin yerinde olsam bu anne babaya kamu davası açılması gerekirdi. Bu çocuklar sorumlular normalde. sadece kedi köpek suçlamamamız gerekiyor. ya da onları sokakta besleyenler ya da onları kısırlaştırmayan yönetimler değil anne baba da burada problemli." şeklinde konuştu





