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Türkiye 'kuduz' teşhisi konulan çocuğu konuşuyor! 'Her şeye hazırım, bundan büyük acı yok'

07.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'de köpek ısırması sonucunda Ankara'ya sevk edilen 2 gençten birine kuduz teşhisi konulmuştu. Yaşanan olay sonrası 'kuduz' Türkiye'nin gündemine otururken çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu çocuğun babası açıklamalarda bulundu. Baba Murat E. "Annesi de ağlıyor; ben de ağlıyorum. Her şeye hazırım. Bu acıdan büyük acı yok" dedi.

Türkiye 'kuduz' teşhisi konulan çocuğu konuşuyor! 'Her şeye hazırım, bundan büyük acı yok'

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde iki çocuğu sokak köpeği ısırmıştı. Çocuklar kuduz şüphesiyle Ankara'ya sevk edilmişti. Bir çocuğa kuduz teşhisi konurken, kuduz teşhisi konulmayan çocuk ise taburcu edildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, çocuğun sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Uyutularak ağrı kesici veriliyor. Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik" demişti. Çocuğun 41 yaşındaki babası Murat Erçetin ise "Annesi de ağlıyor; ben de ağlıyorum. Her şeye hazırım. Bu acıdan büyük acı yok" diye konuştu.

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Kuduz teşhisi konulan M.E

Kuduz teşhisi konulan çocuğun 41 yaşındaki babası Murat E., çocuğunun bir köpek tarafından ısırıldığı haberini Osmaniye'de çalışırken öğrendi. Beş çocuğundan ikincisi olan 12 yaşındaki M.E. ile ilgili baba, her şeye hazır olduklarını belirtirken haberi aldığında büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

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Habertürk'ün haberine göre baba Murat E. yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Yılın 7-8 ayı, evden uzakta ekmeğimizi kovalıyoruz. İnşaat sezonu durunca da memlekete gidiyoruz. Beni aradıklarında da Osmaniye'de inşaatta sıva işi yapıyordum. Haberi alır almaz memlekete gittim. Annesi çocuğun kolunun kaşındığını fark ettikten sonra hastaneye götürüyor.

"HABERİ ALDIĞIMDA ŞOK OLDUM"

Ben, haberi aldığımda şok oldum. Olayın tam olarak ne zaman olduğunu, köpeğin ne zaman ısırdığını bilmiyoruz. Adilcevaz'da bir iğne yapıldıktan sonra bizi Ankara'ya sevk ettiler.

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Ankara'da çocuğun tahlilleri yapıldı. M., beş çocuğumdan ikincisi. Uzman doktorlar bize durumun riskli olduğunu söylediler.

En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Vallahi herkes çocuğuna çok dikkat etsin. Evlat acısı çok ağır; ben yaşadım hiç kimse yaşamasın.

"ANNESİ DE BEN DE AĞLIYORUM"

Annesi de ağlıyor; ben de ağlıyorum. Her şeye hazırım. Bu acıdan büyük acı yok. İnsan başına gelmeden sokaktaki başı boş kediyi, köpeği düşünmüyor. Aklınıza gelmiyor ki... Her şey Allah'tan. Önlem alınmalı bu acıyı kimse yaşamamalı."

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"ÖNEMLİ BULGULAR VAR, DURUMU ÇOK KRİTİK"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, çocuğun sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları ifade etmişti:

"Çocuğumuz 21 Ekim'den beri yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor, solunum cihazına bağlı. Sıvı tedavisiyle destekleniyor, kan basıncındaki yükselme ve düşüşler engellenmeye çalışılıyor. Uyutularak ağrı kesici veriliyor. Beynin etkilendiğine dair önemli bulgular var, durumu çok kritik."

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Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz

DÜNYADA HAYATTA KALAN TEK KİŞİ

ABD'de 2004 yılında yarasa ısırması sonucu, kuduz hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Jeanna Giese adlı genç kız, yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Doktorların o dönem deney aşamasındaki ilaç kombinasyonlarını kullandığı bir çocuk hastanesine kaldırılan Jeanna Giese’in hayatını kurtarmak amacıyla bir hafta komaya sokulduğu ve komadan çıktıktan sonra da felçli olduğu kaydedildi. Genç kız gördüğü 11 haftalık tedavi sonrası tekerlikli sandalyeyle hastaneden taburcu oldu. Giese, "aşısız halde kuduz hastalığına yakalanıp hayatta kalabilen dünyadaki tek örnek" olarak gösteriliyor.

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kuduz Ankara Bitlis

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