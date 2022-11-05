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Bitlis'te köpeğin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu! 'Arkadaşım için çok üzgünüm, sağlığı iyi değil'

05.11.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. ve M.E. yaralanmış, M.E.'ye kuduz teşhisi konulmuştu. Ankara’da tedavi gördükten sonra taburcu olan 10 yaşındaki P.E., ailesine kavuştu. P.E., “Beni Ankara’ya gönderdiler. Benim sağlık durumum iyi. Ancak çok üzgünüm arkadaşım M.E.’nin sağlık durumu iyi değil” dedi. Öte yandan yoğun bakımda tutulan M.E.'nin sağlık durumu hakkında dedesi konuşmuş, yurt dışından ilaç getirildiğini söylemişti.

Bitlis'te köpeğin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu! 'Arkadaşım için çok üzgünüm, sağlığı iyi değil'

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve tedavileri burada devam eden hastalardan P.E. bu gün sabah saatlerinde taburcu oldu. Uçakla Muş Havalimanı’na, oradan da karayolu ile ilçeye gelen P.E., yakınları tarafından karşılandı. Okula giderken köpek saldırısına uğradığını ifade eden P.E., “Beni Ankara’ya gönderdiler. Benim sağlık durumum iyi. Ancak çok üzgünüm arkadaşım M.E.’nin sağlık durumu iyi değil” dedi.

''KOMŞUMUN ÇOCUĞUNA ÇOK ÜZÜLÜYORUM''

P.E.’nin babası Mahkum Ergün, “Benim çocuğum bir hafta önce köpek saldırısına uğradı. Önce Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürdüm orada Ankara’ya sevk ettiler. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavimiz bitikten sonra bu gün taburcu olduk. Çocuğumun sağlık durumu iyi ama komşumun çocuğuna çok üzülüyorum. Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.

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P.E.’nin amcası Fatih Ergün, “Çok şükür yeğenime kavuştuk. Temennimiz odur ki komşumuzun çocuğu da yeğenim gibi sağlığına kavuşur inşallah. Bizim köyümüz büyük ve yüzlercesi öğrencisi var. Korkudan okuluna gidemiyorlar. Başı boş köpeklerin bir an önce toplatıp hayvan barınaklarına göndermelerini rica ediyoruz” dedi.

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''MAALESEF ÇOK BAŞI BOŞ HAYVAN VAR''

Konuyla ilgili açıklama yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Belediye olarak ilçemizdeki sahibiz başı boş köpeklerinin hem aşılama hem de kısırlaştırma yapıyorduk. Bu olaydan sonra yardım amaçlı olmak üzere Kaymakamımızın talebi üzerine köylerde de aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları başlattık. Şu anda ilçemizde çok miktarda maalesef başı boş hayvan var. Tekrar personellerimizi seferber ettik” dedi.

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Öte yandan kuduz teşhisi konulan ve gözlem altında tutulan ME. yoğun bakıma kaldırılmıştı. M.E.’nin dedesi Yılmaz Erçetin, umutlu bir şekilde torununun sağlığına kavuşmasını temenni ederek, ''Şu anda durumu Allah’a kalmış, Allah'tan umut kesilmez. İnşallah iyi olur. Yurt dışından ilaç getirilmiş. Dünden beri o ilacı veriyorlar. Ciğerimiz yandı'' dedi.

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(İHA)

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