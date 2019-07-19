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Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 19:27 | Son Güncelleme

Bitlis’te bölücü hainlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un (48) Samsunlu olduğu ortaya çıktı.

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Binbaşı Zafer Akkuş’un içinde bulunduğu sivil araca PKK’lı teröristlerce roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehit binbaşının Samsunlu olduğu ortaya çıktı. Şehit binbaşının Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü. Akkuş’un ailesinin ise Ankara’da yaşadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş (48), Bitlis Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur" denildi.

"DEVLETİMİZ HAİNLERE HESAP SORMAYA DEVAM EDECEK"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bitlis’te haince yapılan saldırı sonucu şehit olan Samsunlu kardeşimiz Binbaşı Zafer Akkuş’a Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Terör örgütü PKK ile mücadelemiz sürecek, devletimiz hainlere hesap sormaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Şehidin cenazesinin bu gece Samsun’a getirilmesi bekleniyor.

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Bitlis şehit Zafer Akkuş Binbaşı Zafer Akkuş

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