Bitlis tünelinde kaza tatbikatı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'teki 8 Ağustos Tüneli'nde, kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata 30 kişilik personel katılırken, senaryo gereği yaralanan ve araçta sıkışan kişiler, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp, ambulansa götürüldü. AFAD, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 kişilik personelin katıldığı kaza tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, alkollü 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, bin 950 metrelik 8 Ağustos Tüneli'nde kaza yaptı. Araç içinde sıkışan 3 kişiye ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı. Ardından AFAD ekiplerine haber verilerek, içeride sıkışanlar kurtarıldı. Yaralıların 112 Komuta Kontrol Merkezine ait ambulansa götürülmesinin ardından tatbikat sona erdi. Gerekli önlemler altında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tünel içinde olabilecek olası kazalara anında müdahale etmek için bu tatbikatı yaptıklarını söyleyen Karayolları 118'inci Bölge Tünel ve Bakım İşletme Şefi Hülya Hark, "Bugün tünel içerisinde meydana gelebilecek bir kazada alınması gereken tedbirler için bir tatbikat gerçekleştirdik. AFAD, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin katıldığı tatbikatta kaza sonrası araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılmasını sağladık. Alınan bütün tedbirler sonrasında yaralılar kurtarılarak, hastaneye sevki sağlandı. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

