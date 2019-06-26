HABER

Bitlis tünelinde kaza tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

BİTLİS'teki 8 Ağustos Tüneli'nde, kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'teki 8 Ağustos Tüneli'nde, kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata 30 kişilik personel katılırken, senaryo gereği yaralanan ve araçta sıkışan kişiler, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp, ambulansa götürüldü. AFAD, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 kişilik personelin katıldığı kaza tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, alkollü 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, bin 950 metrelik 8 Ağustos Tüneli'nde kaza yaptı. Araç içinde sıkışan 3 kişiye ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı. Ardından AFAD ekiplerine haber verilerek, içeride sıkışanlar kurtarıldı. Yaralıların 112 Komuta Kontrol Merkezine ait ambulansa götürülmesinin ardından tatbikat sona erdi. Gerekli önlemler altında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tünel içinde olabilecek olası kazalara anında müdahale etmek için bu tatbikatı yaptıklarını söyleyen Karayolları 118'inci Bölge Tünel ve Bakım İşletme Şefi Hülya Hark, "Bugün tünel içerisinde meydana gelebilecek bir kazada alınması gereken tedbirler için bir tatbikat gerçekleştirdik. AFAD, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, Tünel Bakım ve İşletme Şefliği, İtfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin katıldığı tatbikatta kaza sonrası araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılmasını sağladık. Alınan bütün tedbirler sonrasında yaralılar kurtarılarak, hastaneye sevki sağlandı. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
100 yıllık konak hayat buldu100 yıllık konak hayat buldu
Bedensel engelli Yarensu'dan 'yoluma dokunmayın' çağrısıBedensel engelli Yarensu'dan 'yoluma dokunmayın' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.