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Bitlisli gençlere profesyonel tiyatro eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

BİTLİS Kültür ve Sanat Derneği (BİSAD) ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında kentte yaşayan gençler, profesyonel tiyatro eğitimi alıyor.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Kültür ve Sanat Derneği (BİSAD) ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında kentte yaşayan gençler, profesyonel tiyatro eğitimi alıyor. Eğitimlere Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularından Adnan Tunalı'nın davet edildiği proje kapsamında 30'a yakın Bitlisli genç, çeşitli mekanlarda tiyatro eğitimi alıyor. Adnan Tunalı, eğitimlerin güzel geçtiğini, Bitlisli gençlere tiyatronun tarihinden bölgedeki masal ve hikayelere kadar birçok alanda eğitimler verdiklerini, eğitimler sonunda da oyun sergileyeceklerini söyledi. Bitlis'e yıllar önce tiyatro turnesi için geldiğini, kente hayran kaldığını, askerliğini de Bitlis'te yaptığını anlatan Tunalı, davet geldiğinde tereddüt etmeden 'Evet' dediğini belirterek, "Bitlis, bana çok yabancı olan bir şehir değil. 1980'li yıllarda tiyatro turnesi için Bitlis'e geldim ve hayran kaldım. 1994 yılında askerliğimi de Bitlis'te yaptım. 15 ay Bitlis'te kalınca daha büyük bir yer edindi bende. Askerliğimi bitirip, devlet tiyatrosuna tekrar döndükten sonra Bitlis'e geliş gidişlerim devam etti" dedi. 'BİTLİS EFSANELERİ ÜZERİNE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ' Bitlis'teki çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Tunalı, "Bitlis Belediyesi ve BİSAD'ın ortak projesi için beni çağırdıklarında koşa koşa geldim. 15 gündür çalışıyoruz. Bitlis'in sosyal ve kültürel hayatında önemli değişiklikler yapacak olan genç arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tiyatroyu daha profesyonel anlatıyoruz. Teoriyi pratiğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun anlatıcılık, meddahlık geleneği vardı. Bütün efsaneler, hikayeler, masallar hep sözlü edebiyat üzerine kurulmuştur. Bu sözlü edebiyatı yapan meddahlar var. Bizim geleneksel Türk tiyatromuza meddah olarak yerleşmiş ama burada başka isimler alan, kendi bölgelerindeki dillerine göre isimler alan kişiler var ve bu kişiler sürekli hikayeler anlatıyorlar. 'Ben bunun belki bir parça ucundan tutabilirim, birileri özenebilir' diye Bitlis efsaneleri üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Bitlis Kültür ve Sanat Derneği'nde sanat yönetmeni Vecbi Ayan ise 8 yıllık tiyatro deneyimleri olduğunu, bunun ilk 5 yılında kulaktan dolma ve kendi imkanları ile çalıştıklarını; ancak son 3 yılda da çeşitli profesyonel destek alarak çalıştıklarını belirtti. Ayan, "Amatör olarak yürüttüğümüz tiyatro çalışmalarımızı daha profesyonel olarak sürdürmeye karar verdik. Daha önce proje kapsamında Van Devlet Tiyatrosu oyuncularından destek aldık. Ardından 3 yıl sonra yine Bursa Devlet Tiyatrosu'nun usta oyuncularından Adnan Tunalı ile çalışma imkanımız oldu. Tunalı, Bitlis Belediyesi'nin katkılarını da alarak, 1 aylık bir süreçte bizlere eğitim veriyor" dedi.

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