Bitlis'te 200 köyün yol sorunu çözüldü

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "50 milyon liralık hizmeti, 35 milyona yaptırdık. Yollarımız bitmek üzere. Kış sezonu yaklaşıyor. Kış gelmeden Bitlis'in köy yollarını her anlamda bitireceğiz. 200 köy yolunu yaptık. Bitlis'in köylerinin yarısına dokunmuş olacağız." dedi.

Vali Çağatay, beraberinde Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ile Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yapımı tamamlanan Saka, Otluyazı, Develik, Yoğurtyemez, Karakol, Harmantepe, Cihangir, Dizdar ve Soğanlı köylerinin yolunu inceledi.

Akgül ve Aydoğdu'dan bilgi alan Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yollarında yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini söyledi.

İl genelinde bu yıl, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında 35 milyon lira civarında harcama yapılacağını aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihalesi yapılan yollar yapılıyor. İl merkezi ve 6 ilçemize bağlı köylerde çalışmalar devam ediyor. Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizde yaptığımız çalışmaları yerinde gördük. Ahlat'ta yaklaşık 5 milyon liralık bir ödenekle köy yollarımızı parke, birinci kat asfalt, sıcak asfalt ve beton yol yaptık. Yine Adilcevaz'da 3 milyon civarında ödenek harcadık. İl genelinde bu yıl 35 milyon liralık bir KÖYDES ödeneği mevcuttu. Tamamıyla yolların ihalesini yaptı. 50 milyon liralık hizmeti, 35 milyon liraya yaptırdık. Yollarımız bitmek üzere. Kış sezonu yaklaşıyor. Kış gelmeden Bitlis'in köy yollarını her anlamda bitireceğiz. 200 köy yolunu yaptık. Bitlis'in köylerinin yarısına dokunmuş olacağız."

Vali Çağatay, ziyaretleri sırasında sohbet ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

