HABER

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 16 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarında bugün saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesi mülki sınırlarındaki Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Sarıdal, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 15.00'dan 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Küçükçekmece’de yan yatan kamyonet kaportacı dükkanına girdiKüçükçekmece’de yan yatan kamyonet kaportacı dükkanına girdi
Varto'da HDP'li belediyeye işten çıkarma tepkisiVarto'da HDP'li belediyeye işten çıkarma tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis sokağa çıkma yasağı Tatvan

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.