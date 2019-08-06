HABER

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 20:20 | Son Güncelleme

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, bir araçtaki 3 kadının çantasında 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ağustos'ta kontrol amaçlı durdurulan araçta seyahat eden 3 kadından şüphelenilmiş ve bunların çantalarında yapılan aramalarda 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli kadınlar gözaltına alınmıştır. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kadınlardan birisi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, 2 kadın ise serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulunduKahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu
Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu

Kahreden haber! Şile'de kaybolan gencin cesedi bambaşka bir yerde bulundu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.