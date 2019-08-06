Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, bir araçtaki 3 kadının çantasında 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ağustos'ta kontrol amaçlı durdurulan araçta seyahat eden 3 kadından şüphelenilmiş ve bunların çantalarında yapılan aramalarda 1 kilogram 11 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli kadınlar gözaltına alınmıştır. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kadınlardan birisi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmiş, 2 kadın ise serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği de vurgulandı.

