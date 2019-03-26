Bitlis'te yola düşen dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kent merkezinde meydana gelen heyelanda, park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.

Kış aylarında yoğun kar yağışının yaşandığı, son bir haftadır da karla karışık yağmurun etkili olduğu kentin Şemsi Bitlis Mahallesi Nur Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Metrelerce yükseklikten kopan kaya parçaları, caddeye düştü. Dev kayalar, park halindeki 2 hafif ticari araçla, 1 otomobilde, büyük çapta hasara neden oldu.

Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri, caddede temizlik çalışması yaparken, yeni bir heyelan olma ihtimaline karşın da bölgede güvenlik önlemi alındı.

FOTOĞRAFLI



