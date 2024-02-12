Bitmek bilmeyen öksürük krizlerine son veriyor! Faydaları inanılmaz! Pekmeze limon sıkıp yerseniz...

Pekmezin doğal şeker içeriği, enerji seviyelerini artırırken limonun asidik özelliği de metabolizmayı hızlandırır. Bu, pekmeze limon eklemenin, metabolizmayı canlandırarak kilo kontrolüne katkıda bulunabileceği anlamına gelir. Ayrıca, limonun antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu lezzetli kombinasyon, hem tatlı bir zevk sunar hem de sağlığınızı destekler.

Pekmeze limon sıkıp aç karnına içerseniz inanılmaz fayda sağlıyor. Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerine son verir. Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların önüne geçer. Grip, nezle gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Kilo vermek isteyenlere de destek olan bu karışım uzun süre tokluk sağlar.

Diğer faydaları ise şu şekilde;

Kansızlığa ve demir eksikliğine iyi gelir.

Boğaz ağrısı ve enfeksiyona iyi gelir.

Grip ve nezle gibi üst solunum hastalıklarına iyi gelir.

Öksürüğe iyi gelir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Vücudun şeker ihtiyacını karşılar.

Enerji verir.

PEKMEZ LİMON TARİFİ

MALZEMELER:

1 su bardağı su

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı pekmez

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Faydaları saymakla bitmen bu karışımı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.





