Bitter çikolatanın faydaları sandığınızdan daha fazla olabilir!

Çikolatanın üretildiği temel madde kakao’dur. Bakıldığında kakao, İçinde bol miktarda mineral (magnezyum, çinko, demir, manganez, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum) ve Vitamin (B1, B2, B3, B5, B8 ve E vitaminleri) içerdiğinden doğal bir mucizedir. Ayrıca kakao yağının da zeytinyağı gibi vücuda yararlı bir yağ olan oleik asitten ve bazı faydalı doymuş yağlardan zengin olduğu bilinmektedir.

Bitter Çikolata, sütlü ve katkılı Çikolata’dan farklı olarak saf kakaodan üretilir, üretim sürecinde içine sağlığa zararlı yağlar, rafine karbonhidratlar, kimyasal katkılar eklenmez.

BİTTER ÇİKOLATANIN FAYDALARI NEDİR?

1-Bitter Çikolata, antioksidan deposudur. Bu sayede, yaşlanma karşıtı etki yaparken, kalp hastalıkları ve kanser riskini de azaltır.

2- İçerdiği Teobromin Molekülü sayesinde öksürüğe iyi gelirken boğaz kaşıntısını da azaltır.

3-Stresi yatıştırır, zihnimizin daha dingin, ruh halimizin de mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.

4-İçerdiği Plavonoid maddesi sayesinde kolesterolü düzenler.

5- Kan şekerini düzenler.

6-Ciltte özellikle, güneş ışınlarının neden olduğu lekelerin giderilmesinde yardımcı olup daha pürüzsüz bir cilde kavuşmayı sağlar.

7-Lif içeriğinin yoğunluğu sayesinde tok tutar.

8-Yapılan bilimsel araştırmalara göre bitter çikolata tüketen kadınların daha az felç olma riski taşıdığı da belirlenmiştir.

9-Bitter çikolata iyi bir enerji kaynağıdır. Özellikle spordan önce kahve ile tüketildiğinde performansın da artmasına yardımcı olur.

10-Beyne kan pompalanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum kişilerde algıyı yükseltir. Böylece beyin fonksiyonlarına sağladığı faydalar ile birlikte öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Dolayısıyla hem lezzetli hem de insan vücuduna pek çok yönden faydalı olan bitter çikolatayı tüketirken suçluluk duymamanız ve keyfine varmanızı tavsiye ederim.

Yalnız, içeriğindeki kakao oranının, %60 ın üzerinde olmasına dikkat etmeniz önemli bir noktadır. Ve Tabiki faydalarına rağmen, tüketilen miktar da önemli; Günlük 25 gram (2.5 kare) çikolata büyüklüğünü aşmamak önerilir.

