Bıyık ve kaşlarını uzatmaya başladı: Umurumda değilsiniz!

Eldina Jaganjac, bu yılın Mart ayında kaş, bıyık ve vücudundaki diğer tüyleri artık tıraş etmeyeceği kararını verdi ve sözünde durdu. Bu zamana kadar tıraş olmayan kadın sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.

Edina şöyle diyor: 'Oldukça hacimli kaşlarımdan dolayı kendimi daha az kadınsı hissediyordum. Çevremdeki çoğu kızın on üç ila on dört yaşları arasında paniğe kapıldığını ve kadın olarak kabul edilmek istedikleri ve genç bir kadın olarak yeni rollerine uymaya çalıştıkları için alınabilecek her şeyi tıraş etmeye ve koparmaya başladıklarını fark ettim. Kaşımın büyümesine izin vermeden önce, kadınların nasıl görünmesi gerektiğine dair son derece sınırlı seçenekler olduğunu hissettim. Erkeklere kıyasla, sadece toplumda görsel olarak kabul edilebilir olarak kabul edilmek için görünüşümüze çok daha fazla zaman ve para harcamamız bekleniyor, özellikle de kamusal alanlarda olduğunuzda. Şunu bilin umurumda değilsiniz.

'KADINLARIN TÜYLERİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?'

Bir erkek tıraş olmazsa ve kaşlarını alamazsa, kimse fark etmez veya yorum yapmaz ve bu sıra dışı bir şey değildir. Ama kadınlar öyle mi? Önceden kaşlarım biraz uzadığında şapka takar, bacak kıllarım uzadığında spor salonuna gitmezdim. Şimdi, yapmam gereken görevlere ve hedeflere odaklanmayı seçtim ve bunları yaparken nasıl göründüğüme ve insanların benden hoşlanıp hoşlanmadığına daha az odaklanmayı seçtim, çünkü muhtemelen onları bir daha görmeyeceğim. Bence şu soruyu sormalıyız: Toplum olarak kadınların vücutlarındaki tüyleri almasını neden bu kadar önemli buluyoruz? Odaklanacak çok daha fazla ve daha önemli şey olduğu için bu çok alakasız olmalı diye düşünüyorum.'