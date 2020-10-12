Biyolojik babasını bulmak için arayışa geçen genç kız öğrendiği gerçekle yıkıldı

Çocukken evlat edinilen genç kadın Chloe Wilkinson, biyolojik ailesini bulmak için arayışa geçtikten sonra öğrendikleri karşısında adeta şoke oldu. Genç kadın, biyolojik babasının onu öldürmeye çalıştığını öğrendi.

Evlatlık olduğunu bilen genç kız gerçek ailesini bulmak istediğinde henüz 12 yaşındaydı. Chloe Wilkinson, biyolojik babasının onu öldürmeye çalıştığını öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Uyuşturucu bağımlısı olan biyolojik babası, genç kızı bebekken dövdüğü, henüz iki yaşındayken onu öldürmeye çalıştığı için hapse girdiğini gösteren bir mahkeme belgesi buldu.

Genç kız yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Büyürken hep büyük bir reddedilme duygusu yaşadım ve geçmişimi çok merak ettim. Beni evlat edinen aileyle ilişkilerim iyi değil. Çocukken gerçek ailemin çok iyi olduğunu ve birbirimizi bulursak iyi olacağımızı hayal ettim. Beni evlat edinen anneme, gerçek ailem hakkında çok soru sordum. Aldığım cevaplar beni ikna etmeyince okuldaki kütüphane bilgisayarını kullanarak araştırma yapmaya karar verdim."