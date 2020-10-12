Biyolojik babasını bulmak için arayışa geçen genç kız öğrendiği gerçekle yıkıldı

Çocukken evlat edinilen genç kadın Chloe Wilkinson, biyolojik ailesini bulmak için arayışa geçtikten sonra öğrendikleri karşısında adeta şoke oldu. Genç kadın, biyolojik babasının onu öldürmeye çalıştığını öğrendi.
Evlatlık olduğunu bilen genç kız gerçek ailesini bulmak istediğinde henüz 12 yaşındaydı. Chloe Wilkinson, biyolojik babasının onu öldürmeye çalıştığını öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Uyuşturucu bağımlısı olan biyolojik babası, genç kızı bebekken dövdüğü, henüz iki yaşındayken onu öldürmeye çalıştığı için hapse girdiğini gösteren bir mahkeme belgesi buldu.
Genç kız yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
"Büyürken hep büyük bir reddedilme duygusu yaşadım ve geçmişimi çok merak ettim. Beni evlat edinen aileyle ilişkilerim iyi değil. Çocukken gerçek ailemin çok iyi olduğunu ve birbirimizi bulursak iyi olacağımızı hayal ettim. Beni evlat edinen anneme, gerçek ailem hakkında çok soru sordum. Aldığım cevaplar beni ikna etmeyince okuldaki kütüphane bilgisayarını kullanarak araştırma yapmaya karar verdim."
Okudukları karşısında şok olduğunu söyleyen genç kız, babasının ona zarar vermek istemesine anlam veremediğini söyledi. Araştırmasını yarıda bırakmayan genç kız bu sefer annesinin peşine düştü. Annesini bulan ve onunla buluşan Chole, bu buluşmada annesiyle babasının iletişimde olduğunu öğrendi. Annesi aracılığıyla onu öldürmeye kalkan özbabasıyla iletişime geçen genç kız, babasıyla da buluştu.
Bir restoranda görüştüklerini söyleyen genç kız, "yaptıklarından pişman gibi görünmüyordu bir daha onunla görüşmedim" dedi.