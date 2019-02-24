İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sınırları içinde hapsedilmeye çalışıldığını ifade ederek "Buradan söylüyorum, nereden gelirse gelsin, ister okyanus ötesinden isterse bu taraftan gelsin, biz olmadan bu bölgede kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz." dedi. Çarşıbaşı ilçe merkezinde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin millete karşı olan samimiyetinde asla azalma olmadığını söyledi. Türkiye'nin geçmişte zor ve güç dönemlerden geçtiğine işaret eden Bakan Soylu, Türkiye'nin güçlü bir geleceği olmasının istenmediğini vurguladı. - "Şimdi S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar" "Dünya uçak yapmaya çalışırken bize uçağımızı yaptırmadılar." diyen Soylu, şöyle devam etti: "Bize otomobilimizi yaptırmadılar, dalga geçtiler. Bizim adım atmamızı istemediler. Şimdi S-400 için bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Neden? Kendimizi savunamayalım mı? Onlar atarlarsa kendimizin herhangi bir kalkanı olmasın, savunmasız olalım. Kendi gücümüzü ve bağımsızlığımızı ortaya koymayalım. Sen ver 'ben vermem', Rusya'dan alıyorum 'alamazsın'. Patronum musun sen benim? Biz alırız siz de görürsünüz nasıl olacağını. Ne yaparsan yap. Bu milleti yıllardır korkutarak, ürküterek, sindirerek, yoksulluğa mahkum etmeyle tehdit ederek bu milletin bağımsızlığını aldıklarını zannettiler. Ama Türk milletini tanımadılar, Türkiye'yi tanımadılar."

- "Ülkemizin geleceği için çok büyük bir set kurduk" 31 Mart seçimlerinde milletten bir istekleri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Bizi şu Pensilvanya'daki adi adama güldürmeyin. Biz ne için bir araya geldik? Biz sadece Çarşıbaşı Belediye Başkanlığını kazanmak için mi buraya geldik? Eğer böyleyse biz yazık ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Birileri 6-7 yıldır bu ülkenin bir adım atmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Şimdi onlara karşı biz ülkemizin geleceği için çok büyük bir set kurduk, güç ve kuvvet oluşturduk." ifadelerini kullandı. - "Neymiş ültimatom verecekler bize" Soylu, daha sonra Akçaabat ilçe merkezinde halka hitap etti. Bakan Soylu, memleketin istikametini değiştirmeyerek adımlarını kuvvetli atmaya çalıştıklarını belirterek "Türkiye 3 bin dolardan 10 bin dolara geldi diye hesap sormaya çalışıyorlar bize. IMF'ye borcumuzu ödedik ve Türkiye'den gönderdik, bir vesayetten kurtardık diye bize hesap sormak istiyorlar. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5'tu. Türkiye 100 milyar dolarlık yatırım yapıyordu. Bugünden itibaren bir bakın yüzde 3,5 nedir? Türkiye tam başını dikmiş yukarı doğru giderken birden Gezi olaylarını musallat ettiler. Türkiye'yi bir musibetle karşı karşıya bıraktılar. Neymiş ültimatom verecekler bize. 'Avrasya tünelini yapamazsınız', yaptık. 'Şehir hastanelerini yapamazsınız', yaptık. Ne oldu? Dünyanın en büyük havalimanını yaptık, ne oldu?" diye konuştu.

- "Türkiye güçlü ve büyük bir Türkiye'dir" Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere karşı Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatan Soylu, şunları dile getirdi: "Türkiye eski Türkiye değildir, Türkiye güçlü ve büyük bir Türkiye'dir. Ufak tefek açıklarımızdan dolayı üzerimize gelebilirler. Bize ders vermeye çalışabilirler ama bunu başaramazlar. 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklardı hatırlıyorsunuz değil mi? Kurabildiler mi? Irak ve İran ile bir araya geldik. Amerika ve Batı arkalarında olsa da onları tahrik etseler de müsaade etmedik. Hedefleri şuydu, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar Türkiye'yi Orta Doğu'dan koparmak, ticaret, kültürel ve komşuluk gibi ilişkilerimizi kesmek. Türkiye'yi Anadolu'nun kendi 780 bin kilometrekare sınırına hapsetmeye çalıştılar. Buradan söylüyorum, nereden gelirse gelsin ister okyanus ötesinden isterse bu taraftan gelsin, biz olmadan bu bölgede kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz." Bakan Soylu, sert konuştuğu için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PKK'lıların kendisine kızdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: