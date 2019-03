"Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var

"Eğer cumhuriyet tarihi boyunca bu oranda büyüyebilseydik, o zaman şu an İtalya seviyesinde bir milli gelire sahip ülke olabilirdik. Bu ne demektir, ülkemizin bu ekonomik gelişmesini aksatan gelişmelerde, işte darbe girişimlerinde, ülkeyi istikrarsızlaştıran girişimlerde kaynak hep Batı oldu. Bunlarda Batı'nın bizim ekonomik gelişmemiz için yanımızda durmadığına şahit olduk.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, şunları kaydetti:

"200 yıla aşkın süreyi bize kaybettirdiler. Kim kaybettirdi, işte düşmanlarımız kaybettirdi, onların içimizdeki iş birlikçisi hainler kaybettirdi, kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, öz güvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi, bir işgal girişimine, tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı elinde bir sapanı dahi olmayan gençler sokaklara çıkabilir miydi? İşte bu öz güven Çanakkale'de bizi zafere götüren, Malazgirt'te zafere götüren, İstanbul'un fethini bize mümkün kılan sadece kaleleri değil, sadece savaşları değil, gönülleri kazandıran bu öz güven Allah'ın izniyle sizlerde var.

Bu öz güven inşasında bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına çok teşekkür ediyorum, çünkü her fırsatta bu millete güvendiğini söyledi. Her fırsatta bu milletle nice engelleri aşacağını söyledi, milletin önüne geçti, Davos'ta 'one munite' dedi, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi. 15 Temmuz'da başkaları gibi saklanmadı, başkaları gibi kaçacak yer aramadı, milletinin önünde meydanlara çağırdı, meydanlara gitti 'ölümüne ölümüne' derken, kendisi bizzat en önde ölümüne yürüdü."