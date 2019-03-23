TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki seçimlerden sonra ekonomiyle ilgili bir şeyler yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar." dedi. Tekirdağ'a gelen Bilal Erdoğan, TÜGVA Çorlu ve Muratlı ilçe temsilciliklerinin açılışı için Atatürk Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yüzde 5,7 büyüme oranını yakaladığını söyledi. Cumhuriyet tarihinin en hızlı büyüme oranının yaşandığını, Türkiye'nin hiçbir dönemde bu kadar büyüyemediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Eğer cumhuriyet tarihi boyunca bu oranda büyüyebilseydik, o zaman şu an İtalya seviyesinde bir milli gelire sahip ülke olabilirdik. Bu ne demektir, ülkemizin bu ekonomik gelişmesini aksatan gelişmelerde, işte darbe girişimlerinde, ülkeyi istikrarsızlaştıran girişimlerde kaynak hep Batı oldu. Bunlarda Batı'nın bizim ekonomik gelişmemiz için yanımızda durmadığına şahit olduk.

İşte Marshall Planı konuşulduğu zaman bile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Türkiye'de sanayinin gelişmesi için destek vermediler. Bizi bir tarım ülkesi olarak bırakacak destekleri bize layık gördüler. Şimdi demek ki bizim onlara benzememiz, onların bize destek olması anlamına gelmiyor. Onlar bizim gelişmemizi isteyecek anlamına gelmiyor. 100 yıl önce bu toprakları işgal etmeye çalışanlardan aman dilemek, merhamet beklemek yersiz. O zaman demek ki bizim güçlenmemiz, kendi ayaklarımız üstünde durmamıza, kendi kimliğimizi tayin etmemize bağlı." - "200 yıla aşkın süreyi bize kaybettirdiler" Bilal Erdoğan, gençlerin hedeflerini yüksek tutması gerektiğini belirterek, anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla TÜGVA'ya emanet edebileceklerini söyledi. Erdoğan, "İşte ortaokuldan liseye, üniversiteye, çalışan gençliğe kadar, 35 yaşına kadar gençliğe hizmet eden gençlik vakfı. Gençler, sizlere de şunu söyleyeceğim hedeflerinizi yüksek tutun. Hedeflerinizi yüksek tutun ki, şu kaybettiğiniz zamanları tamir edebilelim." dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, şunları kaydetti: "200 yıla aşkın süreyi bize kaybettirdiler. Kim kaybettirdi, işte düşmanlarımız kaybettirdi, onların içimizdeki iş birlikçisi hainler kaybettirdi, kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, öz güvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi, bir işgal girişimine, tanklara, toplara, tüfeklere, uçaklara, helikopterlere karşı elinde bir sapanı dahi olmayan gençler sokaklara çıkabilir miydi? İşte bu öz güven Çanakkale'de bizi zafere götüren, Malazgirt'te zafere götüren, İstanbul'un fethini bize mümkün kılan sadece kaleleri değil, sadece savaşları değil, gönülleri kazandıran bu öz güven Allah'ın izniyle sizlerde var. Bu öz güven inşasında bize liderlik eden Cumhurbaşkanımıza hepiniz adına çok teşekkür ediyorum, çünkü her fırsatta bu millete güvendiğini söyledi. Her fırsatta bu milletle nice engelleri aşacağını söyledi, milletin önüne geçti, Davos'ta 'one munite' dedi, Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi. 15 Temmuz'da başkaları gibi saklanmadı, başkaları gibi kaçacak yer aramadı, milletinin önünde meydanlara çağırdı, meydanlara gitti 'ölümüne ölümüne' derken, kendisi bizzat en önde ölümüne yürüdü."

- "Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı" "Tankların üzerine önce ben çıkarım." diyenleri iyi bildiklerini ifade den Erdoğan, "Ondan sonra o gece ne yaptığını herkes biliyor. Tanklar yolu açıyor, çıkıyor, saklanıyor, korkuyor, bekliyor... Ondan sonra da 'Hani tank mı vardı efendim.' falan diyor. Bunun arkasında dirayetli cesur Türk gencinin olmasını ben üzülerek izliyorum. Ya genç adam, korkak adamın arkasına nasıl gider? Genç adam, pısırık bir liderin arkasında nasıl durur? Zaten gençlik onun için cumhurbaşkanını seviyor, onun için cumhurbaşkanının arkasında 15 Temmuz'da o kahramanlıkları sergileyebildi." diye konuştu. Şimdi önümüzde yine bir seçim dönemi olduğuna değinen Bilal Erdoğan, şöyle devam etti: "Keşke bu yerel seçimlerde belediyecilik konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan belediyeciliği konuşulsaydı, Tayyip Erdoğan'ın nasıl Türkiye'de belediyelere çığır açtığını, nasıl çıtaları yükseklere koyduğunu konuşabilseydik. Öyle olsaydı, zaten bu yerel seçimlerin kazananını tahmin etmek zor olmazdı. 15 Temmuz'u tezgahlayıp kaybeden üst akıl, egemen güçler, adını ne koyarsanız koyun. Ne yaptı, acaba bu seçimde bir fırsat çıkarabilir miyiz, kafaları karıştırabilir miyiz, işte bu ittifak falan zorlayabilir miyiz, kim var, kim varsa toplayın koyun çuvala bunu zorlamak suretiyle adeta milletin aklıyla alay ettiler, çünkü bu millete yabancı olanların, bu millet üzerinde sadece yabancı değil, aynı zamanda bu milletin değerlerine düşman olanların, bu millet üzerinde kuracağı oyunlar yine bu milletin iman dolu göğsünde un ufak olup toz gibi dağılmaya mahkumdur."