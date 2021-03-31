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Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

31.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 2 şüpheli sahsa eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Jandarma tarafından adli işlemleri devam ediyor.

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