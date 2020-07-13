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  4. Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Gelenekler toplumları toplum yapan, kültürel birikimlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Kültürün bir göstergesi bir çeşit yansımasıdır. Bazı kültürlerde hayatın normal akışında olağan karşılanan şeyler bazı kültürlerde yapılması ayıplanan şeyler aslında. İşte sizler için derlediğimiz bazı milletlerin birbirinden farklı ve ilgi çekici gelenekleri...

Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

Kimi evlendikten sonra tuvalet kullanmıyor, kimileri verilen hediyeyi ilk seferde kabul etmiyor. Türk kültüründe standart kabul edilen ancak yabancı kültürlerde garipsenen, hatta ayıplanan pek çok geleneği sizler için bu yazıda derledik.

BAŞPARMAKLA BİR YERİ GÖSTERMEK

Çinliler başparmakla bir yerin veya bir şeyin gösterilmesini ayıplarlar. Bundan dolayı bir yeri gösteriyorsanız elinizin tamamıyla göstermeniz gerekiyor. Filipinler ve Nikaragua'da da parmakla yer gösterimi ayıplanıyor. Onun yerine dudak ile işaret etmek ya da başı hafifçe işaret edeceğiniz yönde çevirmek bir yeri göstermek için yeterli.

VERİLEN HEDİYEYİ İLK SEFERDE KABUL ETMEK

Bir Çinliden hediye alıyorsanız önce bu yazıyı okuyun. Çünkü Çin kültüründe verilen hediye ilk seferde kabul edilmez. Çinliler hediyeyi ilk seferde kabul etmenin görgüsüzlük olduğuna inanırlar.

İKİ ELİ DE KULLANMAK

Hindistan'da birkaç gün geçirmek istiyorsanız bu uyarımıza kulak verin. Sağ elin yemek yemek için, sol elin de tuvalette kullanmak için bir işlevi olduğunu söyleyen Hintliler sol eliyle yemek yiyen birini görünce ters bakışlara maruz bırakıyorlar. Bu gelenek Orta Doğu'nun bazı yerlerinde ve Sri Lanka'da da devam ediyor.

EVLENDİKTEN SONRA TUVALET KULLANMAK

Endonezya'da yeni evli çiftlerin evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalet kullanmalarına izin verilmiyor. Bu kuralı es geçmek toplumda ayıp karşılanıyor.

SARI GÜL HEDİYE ETMEYİN

Güllerin farklı renklerinin farklı anlamlar taşıdığını hepiniz bilirsiniz. Meksika'dan birine hediye etmek istiyorsanız sarı gülü tercih etmemeniz konusunda sizi uyarıyoruz. Meksika'da sarı gül ölüm anlamına gelir.

CAPPUCINO İÇMEK

İtalya'da cappucino içmek isterseniz bir dakika düşünmenizi öneririz. Zira tatlı ve köpüklü kahvelerin bir şeyler yedikten sonra hazımsızlığa yol açmaması adına içilmesi pek hoş karşılanmıyor.

EVET VEYA HAYIR DEMEK

Bulgaristan'da evet demek için kafayı sağa sola sallamak gerekiyor. Eğer Bulgaristan'a giderseniz bir şeyi onayladığınızı bu şekilde belirtebilirsiniz. Tam tersi hayır demek için de kafanızı aşağı yukarı sallamanız yeterli. Bunun dışında bir şey yaparsanız karşı tarafın sizi yanlış anlaması olası bir ihtimal.

GEÇ KALSANIZ DA PROBLEM DEĞİL

Venezuela'da bir etkinliğe veya işe geç mi kaldınız? Hiç problem değil. Buranın geleneklerine göre bir yer geç kalmak statü ve saygınlık göstergesi diyebiliriz. Yine Brezilya'da da ev sahibini hazırlıksız yakalamamak ve erkenci gibi davranmamak için davetliler bir yere giderken en az bir saat sonra giderler.

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