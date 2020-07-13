Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

Kimi evlendikten sonra tuvalet kullanmıyor, kimileri verilen hediyeyi ilk seferde kabul etmiyor. Türk kültüründe standart kabul edilen ancak yabancı kültürlerde garipsenen, hatta ayıplanan pek çok geleneği sizler için bu yazıda derledik.

BAŞPARMAKLA BİR YERİ GÖSTERMEK

Çinliler başparmakla bir yerin veya bir şeyin gösterilmesini ayıplarlar. Bundan dolayı bir yeri gösteriyorsanız elinizin tamamıyla göstermeniz gerekiyor. Filipinler ve Nikaragua'da da parmakla yer gösterimi ayıplanıyor. Onun yerine dudak ile işaret etmek ya da başı hafifçe işaret edeceğiniz yönde çevirmek bir yeri göstermek için yeterli.

VERİLEN HEDİYEYİ İLK SEFERDE KABUL ETMEK

Bir Çinliden hediye alıyorsanız önce bu yazıyı okuyun. Çünkü Çin kültüründe verilen hediye ilk seferde kabul edilmez. Çinliler hediyeyi ilk seferde kabul etmenin görgüsüzlük olduğuna inanırlar.

İKİ ELİ DE KULLANMAK

Hindistan'da birkaç gün geçirmek istiyorsanız bu uyarımıza kulak verin. Sağ elin yemek yemek için, sol elin de tuvalette kullanmak için bir işlevi olduğunu söyleyen Hintliler sol eliyle yemek yiyen birini görünce ters bakışlara maruz bırakıyorlar. Bu gelenek Orta Doğu'nun bazı yerlerinde ve Sri Lanka'da da devam ediyor.