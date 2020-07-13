Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

Kimi evlendikten sonra tuvalet kullanmıyor, kimileri verilen hediyeyi ilk seferde kabul etmiyor. Türk kültüründe standart kabul edilen ancak yabancı kültürlerde garipsenen, hatta ayıplanan pek çok geleneği sizler için bu yazıda derledik.
Çinliler başparmakla bir yerin veya bir şeyin gösterilmesini ayıplarlar. Bundan dolayı bir yeri gösteriyorsanız elinizin tamamıyla göstermeniz gerekiyor. Filipinler ve Nikaragua'da da parmakla yer gösterimi ayıplanıyor. Onun yerine dudak ile işaret etmek ya da başı hafifçe işaret edeceğiniz yönde çevirmek bir yeri göstermek için yeterli.
Bir Çinliden hediye alıyorsanız önce bu yazıyı okuyun. Çünkü Çin kültüründe verilen hediye ilk seferde kabul edilmez. Çinliler hediyeyi ilk seferde kabul etmenin görgüsüzlük olduğuna inanırlar.
Hindistan'da birkaç gün geçirmek istiyorsanız bu uyarımıza kulak verin. Sağ elin yemek yemek için, sol elin de tuvalette kullanmak için bir işlevi olduğunu söyleyen Hintliler sol eliyle yemek yiyen birini görünce ters bakışlara maruz bırakıyorlar. Bu gelenek Orta Doğu'nun bazı yerlerinde ve Sri Lanka'da da devam ediyor.
Endonezya'da yeni evli çiftlerin evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalet kullanmalarına izin verilmiyor. Bu kuralı es geçmek toplumda ayıp karşılanıyor.
Güllerin farklı renklerinin farklı anlamlar taşıdığını hepiniz bilirsiniz. Meksika'dan birine hediye etmek istiyorsanız sarı gülü tercih etmemeniz konusunda sizi uyarıyoruz. Meksika'da sarı gül ölüm anlamına gelir.
İtalya'da cappucino içmek isterseniz bir dakika düşünmenizi öneririz. Zira tatlı ve köpüklü kahvelerin bir şeyler yedikten sonra hazımsızlığa yol açmaması adına içilmesi pek hoş karşılanmıyor.
Bulgaristan'da evet demek için kafayı sağa sola sallamak gerekiyor. Eğer Bulgaristan'a giderseniz bir şeyi onayladığınızı bu şekilde belirtebilirsiniz. Tam tersi hayır demek için de kafanızı aşağı yukarı sallamanız yeterli. Bunun dışında bir şey yaparsanız karşı tarafın sizi yanlış anlaması olası bir ihtimal.
Venezuela'da bir etkinliğe veya işe geç mi kaldınız? Hiç problem değil. Buranın geleneklerine göre bir yer geç kalmak statü ve saygınlık göstergesi diyebiliriz. Yine Brezilya'da da ev sahibini hazırlıksız yakalamamak ve erkenci gibi davranmamak için davetliler bir yere giderken en az bir saat sonra giderler.