Bize bir kombin yap 100 üzerinden puanlayalım!

👇👇

1/11 Teste ufak ısınma sorularıyla başlayalım. Öncelikle, kombinin için kıyafet seçerken en belirleyici nokta genelde ne oluyor? Havanın durumu ve o günkü planıma göre bir şeyler seçerim. Gardırobuma baktığımda diğer parçalardan daha iyi görünmesi. İnsanların dikkatini çekecek iddialı bir parçaya yer vermek. Diğer giysilerle kolay uyumlanması.

2/11 Peki, genel tarzını sorsak hangisine daha yakın olurdu?

3/11 Kombine geçmeden önce son bir sorumuz var. Bugünkü stilinin renk paleti hangisine daha yakın olacak? Pastel tonlarının tatlı uyumundan oluşan bir tarz var aklımda. Canlı ve dikkat çekici renklerin olduğu bir kombin yapmak istiyorum. Tercihimi siyah ve beyazın sadeliğinden yana yapıyorum. Farklı renklerin olduğu rengarenk bir kombin kurdum kafamda.

4/11 Artık hazırız. Seç bakalım bugün üstüne ne giymek istiyorsun?

5/11 Alt giyimde tercihin ne olacak?

6/11 Temel parçalardan devam ediyoruz. Bugünkü ayakkabını da seç bakalım!

7/11 Biraz da aksesuarlardan konuşalım! Hangi çantayı alıyorsun?

8/11 Peki, bugünkü takı tercihin hangisi olacak?

9/11 Son dokunuş olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Blazer ceket fena olmaz. Oversize bir hırka olabilir. Deri ceket ekleyebiliriz. Kaban almayı düşünebilirim.

10/11 Giyim kısmı bitti, kombinine uygun olarak nasıl bir makyaj yapmak istiyorsun? Doğal ve fresh görünen bir makyaj yapabilirim. Sadece ruj ve maskara yeterli bence. Gözlerin ışıltılı olduğu dikkat çekici bir makyaj. Hiç makyaj yapasım gelmedi ya...