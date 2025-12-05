Ofisteki giyim tarzına göre nasıl bir çalışansın?

1/8 Ofis ortamında genel giyim tarzı nasıl? Casual da giyilir, klasik de. Spor-şık. Resmi giyim zorunlu! Gününe göre tamamen değişir. Casual ama aşırıya kaçmadan. 2/8 Ofiste en sık tercih ettiğin alt giyim hangisi? Klasik kumaş pantolon Mom jean Skinny jean Palazzo pantolon Etek 3/8 Peki, üst giyimde favorin hangisi? Gömlek Basic tişört Oversize sweatshirt Şık bir bluz Triko / kazak 4/8 Ayakkabı tercihin genelde hangisi olur? Topuklu Klasik loafer Sneaker Bilekte bot Sandalet / düz rahat ayakkabı 5/8 En sık hangi tarzda çanta kullanırsın? 6/8 Ofis dışında bir toplantı olduğunda ne giyersin? Takım elbise! Klasik pantolon + sade gömlek Jean + blazer ceket Şık bir elbise Rahat ama özenli bir kombin yaparım. 7/8 Aksesuar tercihin genelde hangisi olur? Şık bir saat. Küpe ve minimal bir kolye. Pek aksesuar kullanmam. Fular veya kombine uygun bir şal. Sadece yüzük. 8/8 Ofis kombinlerinde genelde hangi renkleri tercih edersin? Yaz-kış siyahtan vazgeçmem! Gri, beyaz, krem gibi renkleri tercih ederim. Genelde kahve tonları. Yeşil, pembe, sarı... Her günüm ayrı bir renk! Mevsime göre giydiğim renk değişiyor.