Ofisteki giyim tarzına göre nasıl bir çalışansın?

1/8
Ofis ortamında genel giyim tarzı nasıl?
Casual da giyilir, klasik de.
Gününe göre tamamen değişir.
Casual ama aşırıya kaçmadan.
2/8
Ofiste en sık tercih ettiğin alt giyim hangisi?
3/8
Peki, üst giyimde favorin hangisi?
4/8
Ayakkabı tercihin genelde hangisi olur?
Sandalet / düz rahat ayakkabı
6/8
Ofis dışında bir toplantı olduğunda ne giyersin?
Klasik pantolon + sade gömlek
Rahat ama özenli bir kombin yaparım.
7/8
Aksesuar tercihin genelde hangisi olur?
Küpe ve minimal bir kolye.
Fular veya kombine uygun bir şal.
8/8
Ofis kombinlerinde genelde hangi renkleri tercih edersin?
Yaz-kış siyahtan vazgeçmem!
Gri, beyaz, krem gibi renkleri tercih ederim.
Yeşil, pembe, sarı... Her günüm ayrı bir renk!
Mevsime göre giydiğim renk değişiyor.