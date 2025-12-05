KADIN

Ofisteki giyim tarzına göre nasıl bir çalışansın?

Ofiste nasıl giyindiğin, aslında iş disiplininden stres yönetimine kadar her şeyi ele veriyor! Şimdi senin giyim tarzına bakarak gerçekte nasıl bir çalışan olduğunu ortaya çıkarıyoruz. 👇

1/8

Ofis ortamında genel giyim tarzı nasıl?

Ofis ortamında genel giyim tarzı nasıl?
Casual da giyilir, klasik de.
Spor-şık.
Resmi giyim zorunlu!
Gününe göre tamamen değişir.
Casual ama aşırıya kaçmadan.
2/8

Ofiste en sık tercih ettiğin alt giyim hangisi?

Ofiste en sık tercih ettiğin alt giyim hangisi?
Klasik kumaş pantolon
Mom jean
Skinny jean
Palazzo pantolon
Etek
3/8

Peki, üst giyimde favorin hangisi?

Peki, üst giyimde favorin hangisi?
Gömlek
Basic tişört
Oversize sweatshirt
Şık bir bluz
Triko / kazak
4/8

Ayakkabı tercihin genelde hangisi olur?

Ayakkabı tercihin genelde hangisi olur?
Topuklu
Klasik loafer
Sneaker
Bilekte bot
Sandalet / düz rahat ayakkabı
5/8

En sık hangi tarzda çanta kullanırsın?

6/8

Ofis dışında bir toplantı olduğunda ne giyersin?

Ofis dışında bir toplantı olduğunda ne giyersin?
Takım elbise!
Klasik pantolon + sade gömlek
Jean + blazer ceket
Şık bir elbise
Rahat ama özenli bir kombin yaparım.
7/8

Aksesuar tercihin genelde hangisi olur?

Aksesuar tercihin genelde hangisi olur?
Şık bir saat.
Küpe ve minimal bir kolye.
Pek aksesuar kullanmam.
Fular veya kombine uygun bir şal.
Sadece yüzük.
8/8

Ofis kombinlerinde genelde hangi renkleri tercih edersin?

Ofis kombinlerinde genelde hangi renkleri tercih edersin?
Yaz-kış siyahtan vazgeçmem!
Gri, beyaz, krem gibi renkleri tercih ederim.
Genelde kahve tonları.
Yeşil, pembe, sarı... Her günüm ayrı bir renk!
Mevsime göre giydiğim renk değişiyor.
En Çok Aranan Haberler

