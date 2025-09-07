Bize ev temizliği rutininden bahset, burcunu tahmin edelim!
Temizlik konusunda hepimizin farklı huyları var. Kimi en çok yerleri silmeye takılır, kimi mutfakta saatlerce dolap düzenler. İşte bu ufak detaylar aslında sandığından çok şey söylüyor!
Sen bize temizlik rutininden bahset, biz de burcunu tahmin edelim.
31.08.2025 15:15
E hadi bakalım, bize ev temizliği rutinini anlat; biz de sana burcunu söyleyelim!
Tahmin edelim!
1/8
Evinde temizlik yapmaya genelde ne zaman başlarsın?
Sabah erkenden, gün ışığıyla birlikte.
Öğleden sonra, biraz enerji topladıktan sonra.
Gece herkes uyuduktan sonra sessiz sessiz.
Canım ne zaman isterse o zaman!
2/8
Misafir gelmeden önce temizlik yapar mısın?
3/8
Toz almak deyince aklına gelen ilk şey?
Kitaplık
Televizyon ünitesi
Sehpa
4/8
Çöpleri çıkarma sıklığın nasıl?
Her gün.
İki günde bir.
Haftada birkaç kez.
Çöp dolunca.
5/8
Evinde en çok ihmal ettiğin temizlik işi hangisi?
Perdeler
Halılar
Balkon
Avize
6/8
Çamaşırları katlama sırasındaki klasik durum?
Hepsini katlarım ama yerine kaldırmam.
“Bunu giyeceğim zaten” diyerek direkt kenara ayırırım.
Çift olmayan çoraplar yüzünden sinirlenirim.
Katlamaya üşenip rulo yaparım.
7/8
Ev temizliğine başlamadan önce klasik bahanen nedir?
Bir kahve içeyim öyle başlarım.
Telefonuma bir bakayım, sonra kalkarım.
Zaten çok da kirli değil.
Şu bölüm bitsin!
8/8
Son soru! Temizlik bitince kendini ödüllendirdiğin bir rutin var mı?
