Bize kendinden bahset, en sevdiğin çiçeği tahmin edelim!

Hangi çiçeksin?

1/8 Sabah gözünü açtın... Güne başlaman için motivasyonun genelde ne oluyor? Hayattaki ideallerim için çalıştığımı bilmek! Güneşli bir hava varsa motivasyonumu artırır! Güne lezzetli bir kahve ile başlamak! Sevdiğim biriyle yaptığım ufak sohbetler...

2/8 Tatil deyince aklına ne geliyor? Şehir ve müze keşfi! Herkesten uzakta bir ada tatili! Doğa yürüyüşü! Denizin dibinde sevdiklerimle bir tatil...

3/8 Kendini en çok hangi zaman diliminde verimli hissedersin? Gece geç saatlerde, herkes uyurken. Sabahın en erken saatlerinde. Gün batımında. Öğle vaktinde.

4/8 Aşağıdakilerden hangisi senin rengin?

5/8 Bir kafede oturuyorsun ve siparişin karıştı. Ne tepki verirsin? Dert değil, hemen durumu çözerim. Fark etmez, geleni yer/içerim. Sessizce garsonun suratına bakarım ve yumuşak bir dille söylerim. "Vardır bir hayır ya!" diye düşünüp hiçbir şey yapmam.

6/8 Yeni biriyle tanıştın diyelim. Seni sence nasıl tarif eder? Kendinden emin ve dikkat çekici biri! Sıcakkanlı ve güleryüzlü! Dıştan sakin ama içi derin biri! Pozitif ve komik!

7/8 Marketten poşetlerle çıktın ama bir tanesi yırtıldı! İlk tepkin ne olur? Poşetleri hemen tekrar düzenlerim. Amaan, hiç dert etmem! Büyük rezillik, biri fark etmeden hemen toplamaya çalışırım! Etraftan yardım isterim!