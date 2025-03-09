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Bize kendinden bahset, sana uygun hobi önerelim!

20.02.2025 19:32
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Kendini tanıdıktan sonra sana iyi gelecek şeyleri daha kolay bir şekilde bulabilirsin. Kişilik özelliklerini bize aktar, biz de kişiliğinle uyumlu olan ve severek yapabileceğin hobiler önerelim!

Bize kendinden bahset, sana uygun bir hobi önerelim!

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Bize nasıl bir kişiliğin olduğundan bahseder misin? İçine kapanık biri misin yoksa sosyalleşmeyi sever misin?

Bize nasıl bir kişiliğin olduğundan bahseder misin? İçine kapanık biri misin yoksa sosyalleşmeyi sever misin?
Tek başıma vakit geçirmek daha çok hoşuma gider.
Etrafım insan dolu olsun, bol sohbetli ve kahkahalı bir ortam olsun isterim.
Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim ama çok fazla arkadaş çevremin dışına çıkmam.
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Peki, bu görsellerden hangisinin içinde olmak isterdin, hangi ortam sana huzur verirdi?

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El becerini kullanarak bir şeyler üretmeyi sever misin?

El becerini kullanarak bir şeyler üretmeyi sever misin?
El becerisi diye bir şeyimin olduğunu düşünmüyorum.
Evet! Emek verdikten sonra ortaya güzel bir şey çıkarmak harika.
Her zaman yaptığım bir şey değil ama uğraşmayı severim.
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Senin için verimli zaman geçirmek nasıl oluyor?

Yalnız başıma daha verimli hissederim.
Grup çalışması her zaman daha iyidir.
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Sanata bir yönelimin ya da ilgin var mı?

Sanata bir yönelimin ya da ilgin var mı?
Bir şeyler çizmek, karalamak beni çok rahatlatır.
Sanata dair teorik bilgilerim var ama çok ilgili değilim.
Müzik dinlemeyi ve müziğin içinde kalmayı severim.
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Birbirinden farklı aktivitelerle geldik! Hangisini tercih edersin?

Spor yapmak
Kitap okumak
Kafede oturmak
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Bir iş üzerine odaklanmayı sever misin, detaylarla uğraşmak hoşuna gider mi?

Bir iş üzerine odaklanmayı sever misin, detaylarla uğraşmak hoşuna gider mi?
Asla detaylarla uğraşamam...
Saatlerce odaklı kalabilirim!
Tamamen odaklanamam, bazen hayal dünyasına dalarım.
8/8

Son olarak, fiziksel etkinlikler mi yoksa zihinsel etkinlikler mi hoşuna gider?

Fiziksel etkinlikkler
Zihinsel etkinlikler
Anahtar Kelimeler:
Ev hanımı hobi Philips Yaşam Kategorisi
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