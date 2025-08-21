KADIN

Bize tarzından bahset, sana nereye tatile gitmen gerektiğini söyleyelim!

Nerede tatil yapmalısın? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için zevklerinden ve tarzından bahset, biz de nerede tatil yapman gerektiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

O güzel kombinlerini yapıp nerede tatile gitmelisin? Bu sorunun yanıtını çok düşünmene gerek yok, testi çöz, bize tarzını anlat ve seçimlerini yap; biz de sana nereye tatile gitmen gerektiğini söyleyelim!

1/8

Gardrobunda bunlardan hangisi daha fazla?

Oversize tişört
Crop
Elbise
2/8

Kombinlerini genelde neye göre yapıyorsun?

Kombinlerini genelde neye göre yapıyorsun?
Ruh halime göre yaparım.
Rahatlığına bakarım.
Şık olması çok önemli.
3/8

En çok hangi ayakkabıyı giyersin?

Sneaker
Terlik veya sandalet
Topuklu ayakkabı
4/8

Peki takı tercihin genelde nasıl?

Peki takı tercihin genelde nasıl?
Minimal parçaları tercih ederim.
Modern ve gösterişli olmalı.
Doğal taşlı kesinlikle!
5/8

Senin tarzını bu kelimelerden hangisi tanımlıyor?

Senin tarzını bu kelimelerden hangisi tanımlıyor?
Özgün
Rahat
Zarif
6/8

Haftasonu dışarı çıkacaksan hangisini giyersin?

7/8

Renk paletin hangisine yakın?

Renk paletin hangisine yakın?
Siyah, beyaz, bej tonları tabii ki!
Kırmızı, lacivert, gold tonları en iyisi.
Toprak tonları, turuncu, yeşil gibi tonları tercih ederim.
8/8

Son olarak bir gözlük seçimi de yapabilir misin?

