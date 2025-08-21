O güzel kombinlerini yapıp nerede tatile gitmelisin? Bu sorunun yanıtını çok düşünmene gerek yok, testi çöz, bize tarzını anlat ve seçimlerini yap; biz de sana nereye tatile gitmen gerektiğini söyleyelim!

Bize tarzından bahset, sana nereye tatile gitmen gerektiğini söyleyelim! 1/8 Gardrobunda bunlardan hangisi daha fazla? Oversize tişört Crop Elbise 2/8 Kombinlerini genelde neye göre yapıyorsun? Ruh halime göre yaparım. Rahatlığına bakarım. Şık olması çok önemli. 3/8 En çok hangi ayakkabıyı giyersin? Sneaker Terlik veya sandalet Topuklu ayakkabı 4/8 Peki takı tercihin genelde nasıl? Minimal parçaları tercih ederim. Modern ve gösterişli olmalı. Doğal taşlı kesinlikle! 5/8 Senin tarzını bu kelimelerden hangisi tanımlıyor? Özgün Rahat Zarif 6/8 Haftasonu dışarı çıkacaksan hangisini giyersin? 7/8 Renk paletin hangisine yakın? Siyah, beyaz, bej tonları tabii ki! Kırmızı, lacivert, gold tonları en iyisi. Toprak tonları, turuncu, yeşil gibi tonları tercih ederim. 8/8 Son olarak bir gözlük seçimi de yapabilir misin?