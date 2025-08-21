O güzel kombinlerini yapıp nerede tatile gitmelisin? Bu sorunun yanıtını çok düşünmene gerek yok, testi çöz, bize tarzını anlat ve seçimlerini yap; biz de sana nereye tatile gitmen gerektiğini söyleyelim!
Bize tarzından bahset, sana nereye tatile gitmen gerektiğini söyleyelim!
1/8
Gardrobunda bunlardan hangisi daha fazla?
2/8
Kombinlerini genelde neye göre yapıyorsun?
3/8
En çok hangi ayakkabıyı giyersin?
4/8
Peki takı tercihin genelde nasıl?
Minimal parçaları tercih ederim.
Modern ve gösterişli olmalı.
5/8
Senin tarzını bu kelimelerden hangisi tanımlıyor?
6/8
Haftasonu dışarı çıkacaksan hangisini giyersin?
7/8
Renk paletin hangisine yakın?
Siyah, beyaz, bej tonları tabii ki!
Kırmızı, lacivert, gold tonları en iyisi.
Toprak tonları, turuncu, yeşil gibi tonları tercih ederim.
8/8
Son olarak bir gözlük seçimi de yapabilir misin?