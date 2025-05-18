KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bize tarzından bahset, takip etmen gereken stil influencer’ını söyleyelim!

Moda, sadece giydiklerimizden ibaret değildir ve kişiliğimizi yansıtan bir ayna gibidir. Kimisi sade ve zarif tercihler yaparken, kimisi de cesur ve renkli seçimler yapmayı tercih eder. Peki, sizce dünyanın bir yerlerinde sizinle aynı tarza sahip birisi var mıdır? Cevabı merak ediyorsanız, testi çözmeye başlayın.

Bize tarzından bahset, takip etmen gereken stil influencer’ını söyleyelim!

Tarzını seçmeye başla bakalım!

1/8

Seç bakalım! Gardırobun en çok hangi parçalardan oluşuyor?

Seç bakalım! Gardırobun en çok hangi parçalardan oluşuyor?
Beyaz gömlekler ve blazer ceketler
Desenli elbiseler ve topuklular
Oversize sweatshirt’ler ve keten pantolonlar
Renkli takım elbiseler ve crop ceketler
2/8

Aşağıdaki çanta modellerinden hangisini satın alırdın?

Aşağıdaki çanta modellerinden hangisini satın alırdın?
3/8

Bir etkinlik için davet aldın! Hazırlanma motivasyonun genellikle ne olur?

Bir etkinlik için davet aldın! Hazırlanma motivasyonun genellikle ne olur?
Hazırlanmak için çok uğraşmasam da dikkat çekmek isterim!
Tüm gözler kesinlikle bende olmalı...
Konforum şıklığımdan önce gelir...
Gecenin en marjinal kişisi ben olurum.
4/8

Hangi kombin tarzını daha çok yansıtıyor?

Hangi kombin tarzını daha çok yansıtıyor?
5/8

Instagram keşfetindeki genellikle hangi tarz kombinler ilgini çeker?

Instagram keşfetindeki genellikle hangi tarz kombinler ilgini çeker?
Ben basic kombinlerden saşmam...
Tüyler, payetler, çarpıcı desenler deyince akla ilk ben gelirim...
Nötr tonlardaki kombinler bana daha uygun.
Sokak modasıyla podyum şıklığı karışımı stillere bayılırım.
6/8

Tarzını hangi tatlıya benzetirsin?

Tarzını hangi tatlıya benzetirsin?
Sade ama klas
Sürprizli ve enerjik parçalar
Sade ve yumuşak parçalar
Etkileyici ve farklı
7/8

Peki kendini en çok ne zaman "moda ikonu" gibi hissediyorsun?

Peki kendini en çok ne zaman "moda ikonu" gibi hissediyorsun?
En uyumsuz parçayı bile harika kombinlemeyi başardığımda...
Etrafımdaki herkes bana övgüler yağdırdığında!
Rastgele bir yere kahve içmeye giderken bile şık olduğumda...
Benim giydiğim her parça zaten "moda" olur!
8/8

Bu aşağıdaki tırnaklardan hangisi senin favori tırnağın olur?

Bu aşağıdaki tırnaklardan hangisi senin favori tırnağın olur?
Anahtar Kelimeler:
moda Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.