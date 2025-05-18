Bize tarzından bahset, takip etmen gereken stil influencer’ını söyleyelim!
Moda, sadece giydiklerimizden ibaret değildir ve kişiliğimizi yansıtan bir ayna gibidir. Kimisi sade ve zarif tercihler yaparken, kimisi de cesur ve renkli seçimler yapmayı tercih eder. Peki, sizce dünyanın bir yerlerinde sizinle aynı tarza sahip birisi var mıdır? Cevabı merak ediyorsanız, testi çözmeye başlayın.
05.05.2025 15:59
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Tarzını seçmeye başla bakalım!
1/8
Seç bakalım! Gardırobun en çok hangi parçalardan oluşuyor?
Beyaz gömlekler ve blazer ceketler
Desenli elbiseler ve topuklular
Oversize sweatshirt’ler ve keten pantolonlar
Renkli takım elbiseler ve crop ceketler
2/8
Aşağıdaki çanta modellerinden hangisini satın alırdın?
3/8
Bir etkinlik için davet aldın! Hazırlanma motivasyonun genellikle ne olur?
Hazırlanmak için çok uğraşmasam da dikkat çekmek isterim!
Tüm gözler kesinlikle bende olmalı...
Konforum şıklığımdan önce gelir...
Gecenin en marjinal kişisi ben olurum.
4/8
Hangi kombin tarzını daha çok yansıtıyor?
5/8
Instagram keşfetindeki genellikle hangi tarz kombinler ilgini çeker?
Ben basic kombinlerden saşmam...
Tüyler, payetler, çarpıcı desenler deyince akla ilk ben gelirim...
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