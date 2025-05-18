Bize tarzından bahset, takip etmen gereken stil influencer’ını söyleyelim!

Tarzını seçmeye başla bakalım!

1/8 Seç bakalım! Gardırobun en çok hangi parçalardan oluşuyor? Beyaz gömlekler ve blazer ceketler Desenli elbiseler ve topuklular Oversize sweatshirt’ler ve keten pantolonlar Renkli takım elbiseler ve crop ceketler

2/8 Aşağıdaki çanta modellerinden hangisini satın alırdın?

3/8 Bir etkinlik için davet aldın! Hazırlanma motivasyonun genellikle ne olur? Hazırlanmak için çok uğraşmasam da dikkat çekmek isterim! Tüm gözler kesinlikle bende olmalı... Konforum şıklığımdan önce gelir... Gecenin en marjinal kişisi ben olurum.

4/8 Hangi kombin tarzını daha çok yansıtıyor?

5/8 Instagram keşfetindeki genellikle hangi tarz kombinler ilgini çeker? Ben basic kombinlerden saşmam... Tüyler, payetler, çarpıcı desenler deyince akla ilk ben gelirim... Nötr tonlardaki kombinler bana daha uygun. Sokak modasıyla podyum şıklığı karışımı stillere bayılırım.

6/8 Tarzını hangi tatlıya benzetirsin? Sade ama klas Sürprizli ve enerjik parçalar Sade ve yumuşak parçalar Etkileyici ve farklı

7/8 Peki kendini en çok ne zaman "moda ikonu" gibi hissediyorsun? En uyumsuz parçayı bile harika kombinlemeyi başardığımda... Etrafımdaki herkes bana övgüler yağdırdığında! Rastgele bir yere kahve içmeye giderken bile şık olduğumda... Benim giydiğim her parça zaten "moda" olur!