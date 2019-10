KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ''Türk ve Kıbrıs halkı her anlamda ortak mücadele içindedir ve bizi hiçbir güç ayıramaz.'' dedi.

Tatar, Reyhanlı Belediyesi ile Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Belediyeyi ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan Tatar, Hatay'da sınıra giderek Mehmetçiklerle bir araya geldiklerini, Türkiye Cumhuriyetinin özveriyle insanlık adına yaptığı fedakarlığı yerinde gördüğünü söyledi.

Reyhanlı'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, "Reyhanlı'dan şu mesajı vermek istiyorum; et ve tırnak gibi bizi hiçbir şey ayıramaz. Türk ve Kıbrıs halkı her anlamda ortak mücadele içindedir ve bizi hiçbir güç ayıramaz. İki ülke her anlamda kaynaşmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Tatar ve beraberindeki heyet, daha sonra mozaik ustası Mervan Altınorak'ın Reyhanlı Belediyesinde açtığı geri dönüşüm sergisini gezdi.

Tatar, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde ise iş insanlarıyla bir araya geldi.

- Türbe ziyareti yaptı

Beyazid-i Bistami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan ve dua eden Tatar, ardından Kırıkhan Belediyesinde Kıbrıs gazileriyle buluştu.