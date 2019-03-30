Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimseyle bir sorunlarının olmadığını belirterek, "Bizim derdimiz vatanımız, bayrağımız, devletimizdir. İşte Cumhur İttifakı'nın ruhu budur, temeli budur." dedi. Antalya'da seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odasınca bir restoranda düzenlenen toplantıda, Alanya'da turizm kadar tarımın da önemli olduğunu söyledi. Ziraat odalarının, tarımın gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, bir çiftçi çocuğu olarak, tarımın ne kadar meşakkatli olduğunu bildiğini, babasının bahçesinde gece gündüz çalıştığını, ürünlerin donmaması için sobalar yaktıklarını aktardı. Çiftçinin ve tarımın kıymetini her zaman bildiklerini anlatan Çavuşoğlu, özellikle dövizdeki krizde tarımda girdi maliyetleri yükseldiğinde, hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumak için tedbir almak gerektiğini bildirdi. "Arada para kazanan rantçıları ortadan kaldırmak lazım." diyen Çavuşoğlu, tanzimle geçici tedbirler aldıklarını ancak seçimden sonra kalıcı çözümler getireceklerini ifade etti.

Çiftçilerin yüksek maliyetlerinin düşmesi için çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlaç da dahil girdilerin düşmesi için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerimizin üzerindeki yükü azaltacağız. Bu, devlet olarak bizim görevimizdir. Bu sorunu halının altına süpürmeyeceğiz, çözeceğiz." dedi. - "Ülkemizin geleceği için önemli" Belediye başkanının hizmet üretmesinin, projeler hayata geçirmesinin görevi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Ama her belediye başkanı bunu yapmıyor. Hiç yapamayan belediye başkanları da var. Manavgat'ta 10 yılda hiç göremedik. 2009-2014 yılında Antalya merkezde Akaydın döneminde bir çeşme bile görmedik. Gidin Muğla'ya hiçbir şey görmezsiniz. Aydın'da 20 yıldır hiçbir şey göremezsiniz. Muğla'da kanalizasyonlar denize akıyor. Aydın'da aynı şekilde. Kuşadası'nda çeşmeden akan su tuzlu. Turist gelecek dişini fırçalayacak. İnsan inanamıyor. Bodrum'da çöpler var. İzmir'de kanalizasyonlar affedersiniz körfeze akıyor. Deniz kokuyor. O yüzden Antalya'ya yerli yabancı 19 milyon turist geldi. İzmir'e 1 milyon 40 bin turist geldi. Hizmet ettiğin kadar halkın içinde olacaksın."

Bu seçimlerin şehirler için çok önemli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, seçimlerin Türkiye'nin geleceği, istikrarı, hedeflerine ulaşması, tehditleri yok etmek, terörle mücadele etmek için önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "O yüzden beka diyoruz. Beka içi boş bir laf değil. Ortaya koyduğumuz hiçbir vizyon hedefin içi boş değil. Hepsinin bir anlamı var. Üç beş oy için milletimize hiçbir zaman hayal satmadık, boş vaatlerde bulunmadık. Milletimizi aldatıcı üslup içine girmedik. İlk başlarda zillet ittifakının içinde PKK'lıların olduğunu söylediğimizde bize hep beraber saldırmaya başladılar ancak isimler ortaya çıkınca herkes sus pus oldu." ifadelerini kullandı. "Zillet ittifakı" demelerinin, sebebi olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Demokrasilerde siyasi partiler de olacak ittifaklar da olacak. Ama bir ittifakın içine PKK bizzat kendi adamlarını yerleştirirse, buna 'Millet İttifakı' diyemeyiz. Bunun adı zillet ittifakı, illet ittifakı olur. Antalya'da 5 PKK'lıyı, PKK bizzat CHP listelerine yerleştirdi. Bundan dolayı ben Alanya'da, Antalya'daki CHP'li seçmenleri suçlayabilir miyim? Hayır. Vatandaşlarımıza bir şey zaten söylemiyoruz." diye konuştu.